Aus beim Afrika-Cup: Chaibi und Skhiri könnten bereits im Eintracht-Kader stehen

Im Heimspiel gegen Mainz 05 kann Eintracht-Trainer Dino Toppmöller nahezu auf seine beste Elf zurückzugreifen. Selbst die in den vergangenen Tagen beim Afrika-Cup ausgeschiedenen Ellyes Skhiri und Fares Chaibi könnten im Kader stehen, obwohl sie erst am Donnerstagabend in Frankfurt landen.

Für Skhiri und Chaibi endete der Afrika-Cup mit einer maximalen Enttäuschung. Platz 4, Aus in der Gruppenphase, das hatten sich der Tunesier und der Algerier sicher ganz anders vorgestellt. Lediglich Stürmer Omar Marmoush schaffte mit Ägypten durch drei Unentschieden den Schritt ins Achtelfinale, am Sonntag kommt es zum Kräftemessen mit dem Kongo.

Toppmöller will in Gesprächen ausloten, ob es Sinn macht, Skhiri und Chaibi oder zumindest einen der beiden für den Kader zu nominieren. "Es geht nicht nur um die körperliche Belastungsfähigkeit, wir müssen auch schauen, wie die Jungs das Aus verdaut haben, in welchem mentalen Zustand sie sind", sagt Toppmöller, bestätigt aber, dass sie "Optionen für den Kader" seien.

Podcast Keine Angst vor Handball-Goliath Dänemark? (mit Fabian Wiede) Handball-Nationalspieler Fabian Wiede von den Füchsen Berlin analysiert Deutschlands Halbfinal-Gegner Dänemark und gibt ein Update zu seiner Genesung. Die News: Union Berlin Trainer Bjelica watscht Sané, die Verletzungsmisere bei den Bayern geht weiter und Werder Bremen mit neuem Investoren-Bündnis. alle Folgen

Es ist gut möglich, dass der Trainer auf die gleiche Elf setzen wird wie zuletzt in Darmstadt (2:2) und Leipzig (1:0). Änderungen drängen sich nicht auf, zumal sich von den Jokern keiner nachhaltig empfahl. Zudem ist Kapitän Sebastian Rode noch kein Kandidat für die Startelf. In Darmstadt hatte der Mittelfeldspieler nach langer Verletzungspause sein Kurz-Comeback gegeben. Spannender wird die Personalauswahl in der kommenden Woche beim Auswärtsspiel in Köln, wenn die Stammkräfte Skhiri und Chaibi in die Elf drängen. Dann wird es Härtefälle geben.

Weitere Ausrutscher sind tabu

Nach dem enttäuschenden Resultat in Darmstadt und dem Leistungseinbruch in der zweiten Hälfte steht die Eintracht in der Pflicht, die kommenden Partien gegen Mainz (Freitag, 20.30 Uhr, LIVE! bei kicker), Köln und Bochum zu gewinnen. "Wir wollen uns unbedingt oben festbeißen", betont Toppmöller. Weitere Ausrutscher gegen individuell klar unterlegene Kontrahenten sind deshalb tabu.

"Wir freuen uns unheimlich auf das Abendspiel und die tolle Atmosphäre", frohlockt der Coach und erinnert an den spektakulären Last-Minute-Sieg gegen Gladbach (2:1) am Mittwochabend vor Weihnachten. Allerdings holte Frankfurt aus den vergangenen fünf Freitagabendspielen nur einen Punkt - beim 1:1 gegen Bochum am 26. Spieltag der Saison 2022/23.

Die Rollenverteilung ist gegen Mainz klar: Frankfurt ist der Favorit. Nichtsdestotrotz rechnet Toppmöller mit einem "unangenehmen Gegner", der im Pressing "sehr aktiv" sei und auch ein "sehr gutes Gegenpressing" spiele. Das mache die Mainzer DNA aus, unabhängig davon, wer gerade auf der Trainerbank sitzt. Unter Coach Jan Siewert, der seit Anfang November im Amt ist, kassierten die 05er nie mehr als ein Gegentor pro Spiel. Ein enges, bis zum Schluss umkämpftes Spiel wäre deshalb keine Überraschung.