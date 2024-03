Was für eine Chance: Mbabu treibt mal wieder über die rechte Seite an und steckt den Ball durch zu Jensen, der wiederum quer nach innen zu Beljo legt. Der Kroate bringt die Kugel per Hacke aufs Tor, Schwäbe ist längst geschlagen, doch Thielmann kratzt das Leder mit dem langen Bein gerade noch so von der Linie weg - eine Riesenrettungstat.