Die Fuggerstädter kamen gut ins neue Jahr und drehten in Gladbach ein 0:1 noch in einen 2:1-Sieg. Die Bayern hingegen patzten gegen Bremen (0:1), ließen dem Fehlstart im Nachholspiel gegen Union am Mittwoch ein 1:0 folgen. Dort verletzten sich aber Laimer (Wade) und Upamecano (Oberschenkel) und stehen somit nicht nur beim dritten Spiel in sechs Tagen nicht zur Verfügung, sondern fallen sogar wochenlang aus. Gestern meldete sich auch noch Kimmich mit einer Schulterverletzung ab.