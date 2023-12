Aufstiegswünsche? Fürth bleibt "nüchtern und realistisch"

Die SpVgg Greuther Fürth schnuppert an den Aufstiegsplätzen. Trainer Alexander Zorniger bleibt gelassen, lässt aber Träume der bescheidenen Anhängerschaft zu.

Die jüngste Serie der SpVgg Greuther Fürth kann sich sehen lassen. Vom Pokal-Aus in Homburg Ende Oktober einmal abgesehen gewann das Kleeblatt seine vergangenen fünf Spiele und schnuppert als Tabellenfünfter an den Aufstiegsplätzen. "Mit der Saison bis jetzt sind wir sehr einverstanden", sagt Trainer Alexander Zorniger. Doch kann die Saison auch zu einer werden, die die Kleeblatt-Fans von der Rückkehr in die Bundesliga träumen lässt?

"Fürth an sich ist nicht unbescheiden", wiegelt Zorniger ab, lässt dem eigenen Anhang aber Raum für winterliche Fantasie. "Es ist ja auch kurz vor Weihnachten, da darf sich jeder seinen Wunschzettel unter den Baum legen - unserer sieht da ganz nüchtern und realistisch aus. Das heißt: Jetzt voller Fokus auf Magdeburg."

Zorniger erinnert an ein "unglaublich" schweres Spiel

Die nächste Aufgabe also, die für die Mittelfranken am Samstagnachmittag (13 Uhr, LIVE! bei kicker) ansteht. In der Vorsaison gewannen die Fürther - wie so oft im Kalenderjahr 2023 - vor heimischem Publikum gegen den 1. FC Magdeburg (3:0), Zorniger erinnert sich dennoch an ein schwieriges Spiel, in dem sein Team "unglaubliche Probleme" hatte. Auch am Wochenende erwartet er einen Gegner, der einen "fantastischen Fußball" spielt.

"Sie hatten eine Lücke von zwei, drei Spielen und jetzt im DFB-Pokal verloren, vielleicht werden sie rotieren. Aber ich gehe davon aus, dass im Profifußball jeder dazu in der Lage ist, innerhalb von drei oder vier Tagen wieder ein Spiel zu machen", so Zorniger, der sich daran erinnert, dass es trotz des damals klaren Sieges im Stadion unruhig geworden war. "Deswegen meine Bitte: Ins Stadion kommen und die Truppe unterstützen."

Die "Truppe" wird am Samstag beinahe in Bestbesetzung auflaufen können. Maximilian Dietz, der beim 1:0-Sieg in Braunschweig aus privaten Gründen fehlte, kehrt zurück, nur Niko Gießelmann (Achillessehnen-OP) und Luca Itter (Beschwerden im Adduktoren-/Leistenbereich) fehlen sicher.