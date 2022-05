Aufsteiger Magdeburg verlängert mit Bell Bell

Leon Bell Bell hat seinen Vertrag beim 1. FC Magdeburg verlängert. Das gab der Zweitliga-Aufsteiger und Drittliga-Meister am Dienstag bekannt.

Im Sommer 2019 kam Leon Bell Bell aus der zweiten Mannschaft des 1. FSV Mainz 05 zum 1. FC Magdeburg, in den vergangenen drei Jahren wurde der Linksfuß vom Außenstürmer zum Außenverteidiger umgeschult. Mit Erfolg, denn mit drei Toren und drei Assists in 37 Pflichtspielen hatte der 25-Jährige einen großen Anteil daran, dass der FCM souverän die Rückkehr in die 2. Liga geschafft hat.

"Leon ist auf der linken Seite variabel einsetzbar, besticht durch eine gute Physis sowie seinen Tordrang auf der Seite", lobt Trainer Christian Titz den gebürtigen Hanauer, der in der Hinrunde einen Monat lang mit einer Innenbandzerrung ausfiel, sich dann aber wieder in die Startelf zurückspielte.

"Leon ist ein Spieler, der sehr viel Entwicklungspotenzial hat und variabel einsetzbar ist. Wir freuen uns, dass er mit uns gemeinsam den nächsten Schritt in der 2. Bundesliga macht", wird Otmar Schork, Geschäftsführer Sport, zitiert. Über die Dauer des neuen Arbeitspapiers machte der FCM keine Angabe.