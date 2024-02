Auf Leihbasis nach Zilina: Nsona verlässt Hertha BSC

Spuren hat Stürmer Kelian Nsona bei Hertha BSC noch nicht hinterlassen, das will er nun auf Leihbasis beim MSK Zilina. Der 21-jährige Franzose, der in Berlin auch aufgrund von Verletzungen lediglich sechsmal für die U 23 in der Regionalliga Nordost aufgelaufen war, wird bis zum 30. Juni 2024 beim slowakischen Erstligisten spielen.