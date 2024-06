Wegkamp und Münster lösen Vertrag auf

In der Aufstiegssaison war er nur eine Randfigur, sodass die Meldung am Sonntag nicht überraschend kam: Gerrit Wegkamp verlässt den SC Preußen Münster in diesem Sommer. Beide Parteien haben den Vertrag aufgelöst. Der 31 Jahre alte Mittelstürmer war im Januar 2021 zum damaligen Regionalligisten gewechselt und hatte 2022/23 mit 22 Toren zum Aufstieg in die 3. Liga gesorgt, ehe dann der Durchmarsch folgte. Wegkamps neuer Verein steht nicht fest.