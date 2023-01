Auf Leihbasis: Dudziak verlässt Fürth Richtung Türkei

Es hatte sich bereits angedeutet, nun ist es perfekt: Jeremy Dudziak verlässt die SpVgg Greuther Fürth und wechselt in die türkische Süper Lig - zunächst auf Leihbasis.

Beim einjährigen Gastspiel in der Bundesliga in der vergangenen Saison stand Jeremy Dudziak bei 22 Einsätzen immerhin 15-mal in der Startelf der Fürther, nach dem Abstieg war der Mittelfeldspieler aber nicht mehr wirklich gefragt bei der SpVgg. Die hat sich nun zumindest für das nächste halbe Jahr von Dudziak getrennt, der künftig auf Leihbasis für den türkischen Erstligisten Hatayspor spielen wird.

"Wir wünschen Jeremy alles Gute" verabschiedete Geschäftsführer Sport Rachid Azzouzi den 27-Jährigen, der im Sommer 2021 vom Hamburger SV gekommen war. Und schickte gleich noch einen Wunsch hinterher. Dudziak solle "in einen guten Rhythmus" kommen und dann auch "regelmäßig spielen".

Das hatte er in Fürth zuletzt nicht mehr. Beim Zweitligisten kam er nicht mehr über die Jokerrolle hinaus. Weder bei Marc Schneider noch bei Alexander Zorniger, dem Nachfolger des Schweizers auf der Trainerbank der SpVgg, war Dudziak gefragt. Zehn Einsätze, nur einer von Beginn an - und in den vier Partien unter Zorniger durfte Dudziak nur fünf Minuten auflaufen. Eine ausbaufähige Bilanz.

Nun nimmt der Mittelfeldspieler in der Türkei einen neuen Anlauf. Sollte er überzeugen, geht es für ihn beim abstiegsgefährdeten Hatayspor weiter, denn der Verein hat sich eine Kaufoption gesichert.