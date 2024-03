Auf dieses Elektro-SUV gibt es 9100 Euro Rabatt!

Hondas Vertreter im Reich der Elektromobilität ist der e:Ny1. Das Kompakt-SUV wird derzeit mit einem Nachlass von über 9000 Euro verkauft. Lohnt sich das?

Bis 2040 will Honda vollelektrisch werden. Im Jahr 2030 sollen zunächst 40 Prozent aller Modelle mit Strom fahren, fünf Jahre später dann 80 Prozent. Doch bislang bieten die Japaner zwar ein vom Jazz über den Civic bis hin zu den Crossover-SUVs CR-V, ZR-V und HR-V durchgehend voll- beziehungsweise plug-in-hybridisiertes Modellprogramm an - aber nur einen einzigen echten Stromer. Nachdem der kleine Honda-e - gefeiert wegen seiner lifestyligen Formen, geschmäht wegen seiner intolerabel geringen Reichweite - gestrichen wurde, obliegt es ausschließlich dem e:Ny1, die Fahne rein elektrischen Fahrens hochzuhalten.

Gebaut in China

Anders als der kurze Honda-e ist der e:Ny1 ein Kompakt-SUV von 4,39 Metern Länge, das auf einer neu entwickelten Frontantriebsplattform basiert und in China produziert wird, dies über ein Joint Venture mit Dongfeng.

Einstieg unter 30.000 Euro

Den anfänglichen Basispreis von 47.590 Euro hat Honda ohnedies schon auf 38.990 Euro reduziert. Doch vorläufig bis Ende Juni 2024 erhalten Privatkunden einen weiteren satten Rabatt obendrauf: 9100 Euro beträgt der Elektrobonus, das ist fast doppelt so viel, wie die 2024er Umweltprämie ausgemacht hätte. Die Einstiegskonditionen reduzieren sich somit auf 29.890 Euro, für das besser ausgestattete Advance-Modell sind aktuell nur 32.890 statt 41.990 Euro zu zahlen.

Das ist durchaus ein Wort. Für günstige 199 Euro im Monat kann man den Honda e:Ny1 auch leasen, allerdings lohnt es sich, genau hinzuschauen, denn mit 5000 Euro jährlicher Laufleistung wird man nicht sehr weit kommen.

Familienähnlichkeit: Das Design des e:Ny1 erinnert stark an den Honda HR-V, der aber vollhybridisiert ist und auf eine ganz andere Plattform baut. Hersteller

Den Charme des Honda-e besitzt der e:Ny1 zwar nicht, schnörkellos schick sieht er aber allemal aus. Der Innenraum ist wertig eingerichtet, als Zentralgestirn in Sachen Bedienbarkeit wurde ein 15,1 Zoll großer Hochkant-Bildschirm in den Armaturenträger gepflanzt, Suchen und Grübeln bleiben angesichts der dreigeteilten Benutzeroberfläche erspart. Geschaltet wird über Tasten, die sportlich ausgeformten, aber bequemen Sitze sind mit Kunstleder bezogen, auch den Fondpassagieren offeriert der Elektro-Honda ein klassenüblich gutes Platzangebot. Als weniger geräumig erweist sich das Gepäckabteil (361 bis 1176 Liter), eine Anhängerkupplung gibt es nicht, was auch dem Fahrradtransport per Kupplungsträger im Wege steht.

Vorgehen gegen Reisekrankheit

Den Antrieb erledigt beim e:Ny1 ein 150 kW/204 PS starker Elektromotor, dessen Potenzial locker für ein elektroautotypisch zoomiges Vorankommen ausreicht, wobei Honda allzu ungestümen Vorwärtsdrang absichtlich zu vermeiden suchte, "um der Reisekrankheit vorzubeugen", wie es heißt, übel soll es den Passagieren nicht werden. Der Sprint von 0 auf 100 km/h erfolgt in 7,6 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit ist auf 160 km/h begrenzt, der Stromverbrauch wird mit 18,2 kWh/100 km angegeben.

Cockpit: Wertig eingerichtet, problemlose Bedienbarkeit. Hersteller

Die Batterie beschränkt sich auf 68,8-kWh-Bruttokapazität, die Norm verspricht bis zu 412 Kilometer Reichweite, eine erste Testfahrt bei vorfrühlingshaft kühlen Temperaturen führte zur Erkenntnis, dass in der Praxis eher 350 Kilometer der Regelfall sein dürften. Eine akkuentlastende Wärmepumpe gibt die Preisliste leider nicht einmal gegen Aufpreis her.

Durchschnittliche Ladeleistung

Den Ladeanschluss trägt der e:Ny1 vorne auf der Nase, das ist praktisch beim Heranfahren an die Ladesäule. An AC-Ladepunkten muss man sich mit 11 kW begnügen, das reicht an der heimischen Wallbox, hält aber an öffentlichen Stationen, wo es gerne 22-kW-schnell gehen soll, auf. Auch die DC-Schnellladeleistung fällt mit 78 kW nicht überragend aus. Ob sich der Akku tatsächlich in einer Dreiviertelstunde von 10 auf 80 Prozent Füllstand bringen lässt, wird im Rahmen eines ausführlichen Tests nachzuprüfen sein.

Umfangreich aufgestellt ist der e:Ny1 bei der Ausstattung, die serienmäßig unter anderem Navi-Infotainment mit kabelloser Smartphone-Integration, Klimaautomatik, Sitzheizung, Verkehrszeichenerkennung, Rückfahrkamera, Adaptivtempomat, Stauassistent und Spurhaltesystem umfasst. Beim höher positionierten "Advance"-Modell kommen zu Komfort-Details wie Panorama-Glasdach, Lenkradheizung sowie elektrischer Heckklappe noch ein 360-Grad-Kamerasystem und eine Einparkautomatik hinzu.

e:Ny1: Was heißt das eigentlich?

Wer ein gut ausgestattetes, geräumiges und - dank Rabattaktion - vergleichsweise günstiges Elektroauto sucht, liegt nicht verkehrt, wenn er den e:Ny1 in die engere Auswahl aufnimmt. Im Sinne Hondas verbale Mund-zu-Mund-Propaganda zu betreiben, könnte angesichts des ebenso kryptischen wie zungenbrecherischen Namens freilich nicht ganz leichtfallen. "Ih en wai won" wird er ausgesprochen und soll auf die Elektroarchitektur hinweisen (e:N), aber auch für "Electric New 1" stehen, das erste Modell einer künftigen Baureihe also.

Ulla Ellmer

Honda e:Ny1 in Kürze:

Wann er kommt: Ist bereits im Handel

Wen er ins Visier nimmt: Opel Mokka Electric, Hyundai Kona Elektro, Kia Niro EV, MG ZS EV, Volvo EX30, Smart #3, Nissan Ariya, Peugeot e-3008, VW ID.4 etc.

Was ihn antreibt: Elektromotor mit 150 kW/204 PS, Akkukapazität 68,8 kWh

Welche Reichweite er hat: Nach Norm bis zu 412 Kilometer

Was er kostet: Ab 38.990 Euro. Bis 30. Juni 2024 Elektrobonus in Höhe von 9100 Euro abzugsfähig (für Privatkunden und bei teilnehmenden Händlern).