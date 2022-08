Auch Quaresma im Anflug auf Hoffenheim

Neben dem sich anbahnenden Transfer von Stanley Nsoki, hat die TSG sogar noch ein zweites Eisen im Feuer. Von Sporting Lissabon soll mit Eduardo Quaresma (20) noch ein zweiter Innenverteidiger kommen.

Soll auf Leihbasis von Sporting Lissabon in den Kraichgau kommen: Eduardo Quaresma. imago images/GlobalImagens

Noch immer ist der Wechsel von Stanley Nsoki nicht offiziell verkündet, nach kicker-Informationen ist der Franzose aber bereits im Kraichgau eingetroffen. Dem Vernehmen nach steht die Verpflichtung des 23-Jährigen unmittelbar bevor, die TSG soll demnach etwa 12 Millionen Euro für den Linksfüßer investieren, der bei Paris St. Germain ausgebildet wurde und zuletzt mit dem FC Brügge belgischer Meister geworden war.

Doch damit nicht genug, offenkundig hat die TSG noch einen weiteren Innenverteidiger an der Angel. Demnach soll auch Eduardo Quaresma auf Leihbasis für die kommende Saison von Sporting Lissabon in den Kraichgau kommen. Der 20-Jährige kann als nahezu beidfüßiger Abwehrspieler mehrere Positionen bekleiden und hat auch schon auf der Sechs gespielt. "A Bola" hatte zuerst über diesen bevorstehenden Transfer berichtet. Demnach soll sich Hoffenheim auch eine Kaufoption für den U-21-Nationalspieler Portugals gesichert haben.

Verlässt Posch die TSG?

Damit würde Hoffenheim innerhalb kürzester Zeit gleich drei neue Innenverteidiger holen. Zuletzt hatte die TSG, die diesen Mannschaftsteil als Schwachpunkt erkannt hatte und aufwerten will, bereits Ozan Kabak von Schalke 04 für sechs Millionen Euro verpflichtet. Dass nun offenbar gleich noch zwei weitere Kandidaten vor der Unterschrift stehen, deutet einerseits auf das gesunkene Vertrauen in das vorhandene Personal hin, und könnte zugleich bedeuten, dass von der etablierten Belegschaft noch jemand den Verein verlässt. Zuletzt wurde aus England Interesse aus Wolverhampton an dem Österreicher Stefan Posch gemeldet.

Offensichtlich will der Klub aber auch deswegen auf Nummer sicher gehen, weil sich abzeichnet, dass ein Comeback von Ermin Bicakcic immer unrealistischer erscheint, aber auch Zweifel an der verlässlichen Form und körperlichen Konstanz von Benjamin Hübner bestehen. Der Kapitän hatte zuletzt weder beim Test gegen Hellas Verona noch im Pokalspiel beim Regionalligisten SV Rödinghausen (2:0) die von ihm gewohnte Sicherheit ausgestrahlt und sich zudem auch eine leichte muskuläre Blessur zugezogen. Hoffenheim sieht jedenfalls verstärkten Handlungsbedarf.