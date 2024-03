Auch mit Blick aufs weitere BVB-Programm: Kein Risiko bei Kobel

Schon zum sechsten Mal in der laufenden Saison fehlte Gregor Kobel im Kader von Borussia Dortmund. Die Entscheidung war auch eine Risikoabwägung, wie Edin Terzic und Sebastian Kehl erklärten.

Die Bekanntgabe der Aufstellung gab den letzten Hinweis, dass Gregor Kobel beim Spiel gegen Eintracht Frankfurt wohl pausieren müsste - allerdings nicht die von Borussia Dortmunds Profis, sondern die der U23, die am Sonntag in der 3. Liga bereits vier Stunden vorher Anstoß im Derby bei Rot-Weiss Essen hatten. Beim 0:4 an der Hafenstraße stand Nachwuchskeeper Silas Ostrzinski im BVB-Kasten und nicht Stammtorhüter Marcel Lotka, der eben als Nummer 2 in der Bundesliga gefragt war.

Tatsächlich fehlte der Schweizer dann am frühen Abend im Aufgebot von Trainer Edin Terzic, bereits zum sechsten Mal in dieser Saison. Noch am Freitag hatte sich der Coach optimistisch geäußert, dass Kobels jüngste Ausfälle überwunden sind und dieser stabiler werde: "Wegen seiner Verletzungen sind wir mit der medizinischen Abteilung in einem engen Austausch. Wir sind auf einem richtig guten Weg und zuversichtlich, dass er jetzt gesund bleibt."

Doch der 26-Jährige musste zum wiederholten Male aufgrund muskulärer Probleme passen. Auch, um kein weiteres Risiko einzugehen, wie Terzic vor Anpfiff erklärte: "Wir wollen aus der Vergangenheit lernen, deshalb haben wir gemeinschaftlich entschieden, dass Greg heute nicht dabei ist." Der Impuls dafür kam vom Keeper selbst, der am Samstagnachmittag noch im Bus vom Trainingsgelände zum Teamhotel saß, nach dem Abschlusstraining am Spieltag aber signalisierte, dass es anders als zuvor in den Partien bei Werder Bremen und gegen die PSV Eindhoven nicht bei 100 Prozent sei.

Eine Entscheidung auch mit Blick auf die Aufgaben nach der Länderspielpause, in rund zwei Wochen geht es zum FC Bayern nach München, danach warten in der Liga der VfB Stuttgart, Borussia Mönchengladbach, Bayer Leverkusen und RB Leipzig, in der Champions League wartet das zweifache Viertelfinal-Aufeinandertreffen mit Atletico Madrid - und das alles bis Ende April.

Ich glaube, dass Alex mit seinen Leistungen und seinen Fähigkeiten bei anderen Klubs auch die Nummer eins wäre. BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl über Kobel-Vertreter Alexander Meyer

"Gregor ist jemand der der sehr akribisch ist, aber auch unbedingt dabei sein will in den wichtigen Phasen, da will er vorweggehen", erklärte Sportdirektor Sebastian Kehl, der zum wiederholten Male die Gelegenheit bekam, Kobels Vertreter Alexander Meyer zu loben: „Ich glaube, dass Alex mit seinen Leistungen und seinen Fähigkeiten bei anderen Klubs auch die Nummer eins wäre."

Wie es für Kobel nun nach der Reise zum Schweizer Nationalteam weitergeht, das in Dänemark und Irland zwei Testspiele bestreitet, ist noch offen. Trainer Terzic hielt seine Aussage dazu eher allgemein: "Wir gehen sehr davon aus, dass er in den kommenden Tagen auf dem Trainingsplatz ist und für uns in 13 Tagen wieder auf dem Platz stehen kann."