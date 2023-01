Auch Lienhart trainiert nur eingeschränkt

Vor dem ersten Testspiel im Jahr 2023 gegen Basel am Samstag muss Freiburgs Trainer Christian Streich auf bis zu fünf Profis verzichten.

Aus dem Freiburger Trainingslager in Sotogrande (Spanien) berichtet Carsten Schröter-Lorenz

Die Tribünenplätze ermöglichen einen herrlichen Blick auf den beeindruckenden Felsen von Gibraltar. Nur einen Steinwurf von der spanischen Grenze zum britischen Überseegebiet entfernt steht das Estadio Municipal Ciudad de la Linea. Das Bauwerk von 1969 ist in die Jahre gekommen, teilweise bilden lediglich nackte Betonstufen die Tribünen, aber die Kulisse ist einmalig. Und während im Alltag "nur" der Drittligist Real Balompedica Linense seine Heimspiele dort austrägt, geben im Januar regelmäßig europäische Erstligisten ihre Visitenkarten ab.

So auch am morgigen Samstag, wenn der SC Freiburg in La Linea de la Concepcion zu Testzwecken quasi im Nachbarschaftsduell auf den FC Basel trifft (15 Uhr, LIVE! bei kicker). Beide Städte trennen etwa 70 Kilometer, die Vereine aktuell in Spanien nur 60. Andalusien, vor allem Marbella, wo sich der schweizerische FCB präpariert, ist ein Wintertrainingslager-Hotspot. Der Sport-Club bereitet sich schon zum siebten Mal im nahe Gibraltar gelegenen Sotogrande mit seinen Polo Clubs vor. Diese bieten riesige satte Grünflächen, die für den Winter neu eingesät werden, um den fußballspezifischen Anforderungen zu genügen.

Zuletzt war das Team von Christian Streich mehrmals im Ayala Polo Club zu Gast, 2023 wie beim Sotogrande-Debüt 2015 im Santa Maria Polo Club, allerdings jetzt auf anderen Plätzen als vor acht Jahren. Dort stieg am Freitag die Abschlusseinheit vor dem Test gegen Basel. Ein Quartett absolvierte allerdings abseits davon ein eingeschränktes Programm.

Trio um Kübler, Keitel und Schmid weiter angeschlagen

Zu Lukas Kübler (Achillessehnenprobleme), Yannik Keitel (nach Muskelverletzung) und Jonathan Schmid (nach Infekt), die bereits angeschlagen in die Woche gestartet waren, gesellte sich nun Philipp Lienhart. Der österreichische Innenverteidiger hat muskuläre Beschwerden und dürfte wie die genannten Kollegen gegen Basel gar nicht oder nur kurz zum Einsatz kommen. Ersatztorwart Noah Atubolu (Infekt) ist noch nicht nachgereist und kuriert sich weiter in der Heimat aus.