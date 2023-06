"Auch künftig Ansprechpartner und Vorbild": Langer verlängert auf Schalke

Nach dem Abstieg aus der Bundesliga hat Ersatzkeeper Michael Langer seinen Vertrag beim FC Schalke 04 um ein Jahr verlängert.

Seit August 2017 gehört Michael Langer zum Torhüter-Team des FC Schalke 04 - das wird auch in der kommenden Saison so bleiben. Der 38-jährige dritte Torhüter der Königsblauen hat seinen auslaufenden Vertrag um ein Jahr bis Sommer 2024 verlängert. Damit tritt der Österreicher wie bereits 2021 erneut den Weg in die 2. Liga mit an.

"Er ist ein wichtiger Teil des Torhüter-Teams, hat ein feines Gespür für seine Teamkollegen und zudem immer ein offenes Ohr. Ich freue mich sehr, dass er an Bord bleibt und ich weiter auf ihn zählen kann", wird Trainer Thomas Reis in einer Pressemitteilung des Klubs am Dienstag zitiert.

Langer: "Ich identifiziere mich total mit dem Verein und seinen Werten“

Auch der neue Schalker Sportdirektor André Hechelmann weiß die Qualitäten des Keepers zu schätzen: "Er verfügt über eine Menge Erfahrung und weiß, was uns im Kampf um den Aufstieg in die Bundesliga erwarten wird. Gerade für unsere jungen Spieler soll er auch künftig ein Ansprechpartner und Vorbild sein."

Der Schlussmann wechselte im Jahr 2017 vom schwedischen Club IFK Norrköping als Nummer drei zu Königsblau und absolvierte seither fünf Pflichtspiele für die Schalker. In der Saison 2020/21 kam Langer dreimal in der Bundesliga, in der Spielzeit 2021/22 zweimal in der 2. Liga zum Einsatz. Auch auf die kommende Zeit im Revier freut sich der 38-Jährige: "Ich bin sehr glücklich darüber, dass ich ein weiteres Jahr für den Club auf dem Rasen stehen kann - ich identifiziere mich total mit dem Verein und seinen Werten.“