Auch dank RB-Stürmer Silva: Hack muss nur einmal zusehen

Alexander Hack wurde vom DFB-Sportgericht für ein Spiel gesperrt. Das hat der Mainzer in gewisser Weise auch Leipzig-Angreifer André Silva zu verdanken.

Hack wurde nach DFB-Angaben vom Montag "wegen eines unsportlichen Verhaltens" für ein Spiel gesperrt. Spieler und Verein haben dem Urteil zugestimmt, es ist damit rechtskräftig.

Der Mainzer hatte beim 1:4 in Leipzig einen Schuss von André Silva in der 19. Minute mit der Hand im Strafraum geklärt und daraufhin die Rote Karte gesehen. Silva verwandelte den Strafstoß - und das kommt Hack zugute. Ansonsten hätte der 28-Jährige wohl zwei Spiele Sperre aufgebrummt bekommen. Nach der gängigen Rechtsprechung gibt es für die Verhinderung einer Torchance mit der Hand wie auch per Notbremse nur ein Spiel Sperre, wenn der Strafstoß im Tor landet, weil damit ein Unrechts-Tatbestand entfallen ist.

Hack muss somit beim Heimspiel gegen Bochum am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) ersetzt werden. In Leipzig hatte Trainer Bo Svensson mit der Umstellung von einer Dreier- auf eine Viererkette auf Hacks Platzverweis reagiert.