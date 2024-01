Auch Colina verlässt Augsburg - über die Türkei nach Dänemark

Mit David Colina (23) verlässt der nächste Spieler der FC Augsburg im Winter. Sein Weg führt mit Zwischenstopp nach Dänemark.

Ein ähnliches Wechselspiel wie vor einem Jahr, als sieben Spieler verpflichtet und sechs abgegeben wurden, ist in diesem Januar nicht zu erwarten beim FC Augsburg. Und doch kann der Bundesligist auch in 2024 schon wieder sechs - vorübergehende - Abgänge verbuchen.

David Colina wechselt auf Leihbasis bis zum Sommer zum dänischen Erstligisten Vejle BK und soll dort Spielpraxis sammeln, die er in Augsburg nicht bekommen hätte. Trainer bei Vejle ist Colinas kroatischer Landsmann Ivan Prelec, der Colina bereits in der Jugend bei Dinamo Zagreb trainiert hatte.

"Gerade auf seiner Stammposition als Linksverteidiger, wo wir gut aufgestellt sind, war es für David in den letzten Monaten nicht leicht, Einsatzzeiten zu bekommen", erklärt FCA-Sportdirektor Marinko Jurendic. "Während der Leihe in Vejle wird David mit seinem ehemaligen Jugendtrainer zusammen arbeiten, der ihn sehr gut kennt und ihm viel Spielpraxis ermöglichen soll."

Erst im vergangenen Winter war Colina im Doppelpack mit Landsmann Dion Beljo zum FCA gestoßen. Während der Stürmer bereits erste Spuren hinterlassen hat, spielte der Außenverteidiger im ersten Halbjahr eine sporadische Rolle und im zweiten keine mehr.

Colina befindet sich bereits in Vejles Trainingslager in der Türkei

Colina, der bei seinem Bundesliga-Debüt in Dortmund (3:4) gleich getroffen hatte, befindet sich bereits in Vejles Trainingslager in der Türkei. Erst im Februar geht die Saison in Dänemark weiter, für den Vorletzten Vejle mit einem Heimspiel gegen Aarhus.

Vor Colina hatten den FCA bereits Masaya Okugawa (Hamburger SV) sowie Nathanael Mbuku und Irvin Cardona (beide AS Saint-Etienne) leihweise verlassen. Darüber hinaus wurde die Leihe mit Japhet Tanganga (Tottenham, inzwischen Millwall) vorzeitig beendet, Youngster Aaron Zehnter zog es zum SC Paderborn.