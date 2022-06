Auch Besong wählt den Weg von Nürnberg nach Aue

Nächster Transfer zwischen dem 1. FC Nürnberg und Erzgebirge Aue: Paul-Philipp Besong (21) wird vom Zweitligisten zum Drittligisten verliehen, wo das Sturm-Talent Spielpraxis sammeln soll.

Erst am Samstag war der Wechsel von Linus Rosenlöcher zu Erzgebirge Aue offiziell vermeldet worden, nun folgt ein weiteres Club-Talent dem Lockruf der Veilchen. Paul-Philipp Besong wird für eine Saison beim Zweitliga-Absteiger geparkt, um möglichst viel Spielpraxis zu sammeln.

"Paul hat in Dortmund eine sehr gute Ausbildung genossen und war als junger Spieler regelmäßiger Bestandteil im Training der ersten Mannschaft des FCN", wird Aues neuer Cheftrainer Timo Rost zitiert: "Über Nürnbergs U 23 konnte er sich nach Verletzung wieder herankämpfen und hat mit acht Toren seine Torgefährlichkeit unter Beweis gestellt. Wir haben uns, was die U-23-Regelung angeht, bis jetzt gut verstärkt und sind mit weiteren interessanten Spielern im Austausch."

Besong war im Sommer 2019 nach zehn Jahren beim BVB mit großen Hoffnungen zum Club gewechselt. "Wir sehen in ihm durchaus das Potenzial, dass er schon in der laufenden Saison den Sprung in die Profimannschaft schaffen kann", sagte der damalige FCN-Sportvorstand Robert Palikuca im Zuge des Transfers.

Anfang Juni 2022 sind es aber lediglich 19 Regionalliga-Spiele für den FCN, die Besong vorweisen kann. In der vergangenen Spielzeit machte er in der Regionalliga Bayern 13 Partien und schoss dabei acht Tore. Dem bulligen Mittelstürmer trauen sie in Nürnberg noch nicht Zweitliga-Fußball zu, weswegen er sich nun in der 3. Liga beweisen soll.

Auch Anfragen "aus dem Ausland"

"In den ersten Gesprächen mit Timo Rost habe ich direkt ein sehr gutes Gefühl vermittelt bekommen", sagt Besong: "Für mich ist es wichtig, ein Umfeld zu haben, das an mich glaubt. Dann werde ich dieses Vertrauen schnellstmöglich zurückzahlen. Es gab einige Anfragen, auch aus dem Ausland. Aber in den Gesprächen mit den Veilchen in Person von Timo Rost und den Verantwortlichen konnte man mich von ihrem Plan mit mir und dem Verein überzeugen."

In seiner bisherigen Nürnberger Zeit wurde Besong allerdings auch von mehreren Verletzungen zurückgeworfen, im Mai 2020 von einem Kreuzbandriss, im Juli 2021 musste er erneut unters Messer. Dazwischen verlängerte der Club seinen Vertrag, der angesichts der Leihe mindestens bis 2024 läuft.