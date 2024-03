Auch 2024 im Free-TV: ARD sichert sich Übertragungsrechte der Tour de France

Die Tour de France bleibt auch in diesem Sommer Teil des TV-Programms in der ARD - das gleiche gilt für die Tour de Femmes.

Ungewöhnliches Finale: Die Tour de France findet dieses Jahr vom 29. Juni bis zum 21. Juli statt - und endet in Nizza. PantherMedia / Valerio Rosati

Im vergangenen Jahr vermeldete die ARD einen Anstieg beim Marktanteil ihrer Übertragungen von der Tour de France, ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky berichtete zudem von einem "erfreulichen" Interesse der "jüngeren Zielgruppe". Das dürfte sicherlich auch am spannenden Duell zwischen dem späteren Sieger Jonas Vingegaard und Tadej Pogacar gelegen haben.

Auf ähnlich viel Spannung hoffen die Sender-Verantwortlichen sicherlich auch in diesem Jahr. Denn wie der Rundfunkverbund am Donnerstag mitteilte, wird die ausführliche Live-Berichterstattung von der Tour de France und der Tour de Femmes auch 2024 fortgesetzt.

Auf eine entsprechende Vereinbarung haben sich SportA, die Sportrechteagentur von ARD und ZDF, und die Amaury Sport Organisation, Veranstalter der Tour, verständigt. Wie gewohnt kündigte die ARD eine "tägliche Live-Übertragung über alle Verbreitungswege" an, darunter die Übertragung im Ersten und in der Mediathek.

Auch Deutschland-Tour wieder bei den Öffentlich-Rechtlichen

Die Tour stehe für "großen Sport und ebenso große Emotionen", freute sich Martin Grasmück, Intendant des Saarländischen Rundfunks, dem federführenden Sender, über die Einigung. Die Tour de France findet in diesem Jahr vom 29. Juni bis zum 21. Juli statt - mit dem ungewöhnlichen Finale in Nizza, da ab Ende Juli in Paris die Olympischen Spiele ausgetragen werden. Das Radrennen der Frauen findet wenige Wochen später vom 12. bis zum 18. August statt. Wie schon zuvor bekannt war, wird auch Eurosport jede Etappe der Tour de France live im Free-TV zeigen.

Auch die wenige Wochen später geplante Deutschland-Tour (21. bis 25. August) bekommt wieder einen Platz im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, ARD und ZDF haben sich "umfassende" Live- und Nachverwertungsrechte gesichert. Die beiden Programme teilen sich die Übertragung der vier Etappen von Schweinfurt bis nach Saarbrücken auf.