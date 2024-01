Olympia, EM-Festival und seltsames Tour-Finale: Das bringt das Sportjahr 2024

Fußball-EM in Deutschland (14. Juni bis 14. Juli)

Für die deutsche Nationalmannschaft geht es nach drei verpatzten Turnieren darum, mit Bundestrainer Julian Nagelsmann endlich wieder Erfolge zu feiern. Den Auftakt macht die DFB-Auswahl im EM-Eröffnungsspiel in München gegen Schottland. Es folgen die Gruppenpartien gegen Ungarn in Stuttgart (19. Juni) und am 23. Juni in Frankfurt/Main gegen die Schweiz. Gespielt wird außerdem in Hamburg, Leipzig, Dortmund, Gelsenkirchen, Düsseldorf, Köln und Berlin. Das Olympiastadion ist für alle 24 Teilnehmer das Ziel der Träume - am 14. Juli wird hier das Finale gespielt. Titelverteidiger ist Italien. IMAGO/Revierfoto