Rennkalender & Ergebnisse 2024

Keine großen Überraschungen bietet der UCI-WorldTour-Kalender für das Jahr 2024. Einzig die Straßenrad-WM wandert wieder auf ihren angestammten Platz Ende September zurück.

Ansonsten wird die WorldTour in ihrem bekannten Rhythmus ausgetragen: Der Startvorhang öffnet sich im Januar in Down Under, über die Vereinigten Arabischen Emiraten geht es dann nach Europa, wo die Frühjahrsklassiker anstehen.

Ab Mai stehen dann die großen Landes-Rundfahrten im Mittelpunkt, ehe es dann im September Richtung Übersee und ganz zum Abschluss im Oktober nach China geht.

Deutschland ist wie in den letzten Jahren auch mit zwei Events in der höchsten Kategorie vertreten: Wie üblich steigt am 1. Mai Eschborn - Frankfurt, die Cyclassics in Hamburg gehen am 8. September über die Bühne. Und überschneiden sich damit mit der Vuelta, die am gleichen Tag ihr Finale feiert.

Auch unterhalb der Eliteklasse gibt es hochklassigen Radsport in Deutschland zu sehen. Nach einigem Hin und Her wurde die Deutschland-Tour nun für den Zeitraum vom 21. bis 25. August bestätigt.

Der Radsport-Kalender 2024:

Januar

16. Januar bis 21. Januar: Tour Down Under (Australien): Stephen Williams (Großbritannien)

28. Januar: Cadel Evans Ocean Race (Australien)

Februar

19. Februar bis 25. Februar: UAE Tour (VAE)

24. Februar: Omloop Nieuwsblad (Belgien)

März

2. März: Strade Bianchi (Italien)

3. März bis 10. März: Paris - Nizza (Frankreich)

4. März bis 10. März: Tirreno - Adriatico (Italien)

16. März: Mailand - Sanremo (Italien)

18. März bis 24. März: Katalonien-Rundfahrt (Spanien)

20. März: Classic Brügge - De Panne (Belgien)

22. März: E3 Harelbeke (Belgien)

24. März: Gent - Wevelgem (Belgien)

27. März: Quer durch Flandern (Belgien)

31. März: Flandern-Rundfahrt (Belgien)

April

1. April bis 6. April: Baskenland-Rundfahrt (Spanien)

7. April: Paris - Roubaix (Frankreich)

14. April: Amstel Gold Race (Niederlande)

17. April: Wallonischer Pfeil (Belgien)

21. April: Lüttich - Bastogne - Lüttich (Belgien)

23. April bis 28. April: Tour de Romandie (Schweiz)

Mai

1. Mai: Eschborn - Frankfurt (Deutschland)

4. Mai bis 26. Mai: Giro d'Italia (Italien)

Juni

2. Juni bis 9. Juni: Criterium du Dauphiné (Frankreich)

9. Juni bis 16. Juni: Tour de Suisse (Schweiz)

29. Juni bis 21. Juli: Tour de France (Frankreich)

August

10. August: Clasica Ciclista San Sebastian (Spanien)

12. August bis 18. August: Polen-Rundfahrt (Polen)

17. August bis 8. September: Vuelta (Spanien)

25. August: Bretagne Classic (Frankreich)

28. August bis 1. September: Benelux-Rundfahrt (Belgien/Niederlande)

September

8. September: Cyclassics Hamburg (Deutschland)

13. September: Grand Prix Cycliste de Quebec (Kanada)

15. September: Grand Prix Cycliste de Montreal (Kanada)

Oktober

12. Oktober: Lombardei-Rundfahrt (Italien)

15. Oktober bis 20. Oktober: Tour fo Guangxi (China)

Die UCI-Straßenrad-WM findet in diesem Jahr in Zürich statt. Anders als im Vorjahr ist sie nicht mehr Teil einer allgemeinen Radsport-WM, sondern die Straßen-Wettbewerbe finden wieder separat statt. Deshalb konnte auch wieder zum etatmäßigen Termin Ende September zurückgekehrt werden. Gefahren wird in der Schweiz vom 22. bis 29. September, auch die UCI-Para-Straßenrad-WM findet zeitgleich statt.