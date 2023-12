Drei Tore in Unterzahl, doch Getafe schockt Atletico in der Nachspielzeit

Atletico Madrid und der FC Getafe trennen sich nach einem rasanten Spiel mit 3:3. Die Colchoneros sahen trotz Unterzahl lange wie der sichere Sieger aus, ehe Getafe spät zweimal zuschlug.

Mit Atletico Madrid empfing das heimstärkste Team der La Liga den FC Getafe. Alle acht Spiele zuhause konnten die Colchoneros für sich entscheiden. Saisonübergreifend waren sie 20 Pflichtspiele ohne Punktverlust. Ausgerechnet gegen Getafe gingen beim 1:1 Anfang Februar zuhause zuletzt Punkte verloren.

Nach der 0:2-Niederlage bei Athletic Bilbao stellte Diego Simeone sein Team auf gleich vier Positionen um. Für Söyüncü, Saul Niguez, Molina und Morata begannen Savic, Riquelme, de Paul und Depay. Auf der anderen Seite veränderte Getafes Trainer José Bordalas im Vergleich zum 3:0-Auswärtssieg in Sevilla seine Startformation nur auf einer Position. Für Djené spielt Domingos Duarte in der Innenverteidigung.

Riquelme trifft die Latte

Die Gäste starteten druckvoll und störten das Aufbauspiel von Madrid empfindlich. Es dauerte bis zur 10. Minute ehe sich Atletico in der Partie anmeldete. Riquelme traf aus halbrechter Postion mit seinem Schlenzer die Latte. Auf der anderen Seite schoss Greenwood nach einem feinen Doppelpass mit dem Ex-Wolfsburger Mayoral über den Kasten von Oblak (19.).

Madrid war nun besser im Spiel und suchte mit Vertikalpässen immer wieder die schnellen Offensiv-Kräfte, aber gegen konsequent verteidigende Gäste passte die Abstimmung oft nicht. In der ersten Halbzeit stand das Team von Diego Simeone siebenmal im Abseits. Depay hatte nach einer knappen halben Stunde die nächste gute Möglichkeit, aber der Niederländer fand mit seinem Schuss vom Elfmeterpunkt in David Sorina seinen Meister.

Savic sieht Gelb-Rot - Mayoral kontert Griezmann

Nachdem Savic in der 15. Minute bereits verwarnt wurde, kam er im Zweikampf gegen Mata deutlich zu spät, sah die Ampelkarte und musste vorzeitig duschen gehen (38.). Diesen herben Dämpfer ließ Atletico an sich abperlen und ging durch Griezmann in Führung (44.). Riquelme tankte sich auf der rechten Seite gut durch und bediente den in der Mitte freistehenden Griezmann, der aus sieben Metern sein zehntes Saisontor markierte. Von Getafe kam offensiv in der ersten Hälfte wenig und so nahm Atletico die Pausenführung mit in die Kabine.

Genau wie in Hälfte eins begann Getafe nach Wiederanpfiff druckvoll und hatte durch Latasa die erste gute Gelegnheit (47.). Sechs Minuten später konnten die Gäste aus der Überzahl dann Kapital schlagen. Mayoral traf nach schöner Vorarbeit von Greenwood und einer schlechten Faustabwehr von Oblak per Kopf zum Ausgleich.

Atletico dreht auf - Griezmann neuer Rekordtorjäger

In der Folge nahm Atletico das Heft des Handelns wieder an sich und kam durch den eingewechselten Morata zur erneuten Führung (63.). Nach schöner Vorarbeit von Llorente traf der Stürmer aus kurzer Distanz per Kopf. Sechs Minuten später verwandelte Griezmann einen Foulelfmeter knapp gegen Getafes Keeper David Soriaono. Damian hatte Hermoso im Strafraum mit der Hand im Gesicht erwischt.

Durch den Doppelpack schwang sich Griezmann zum Rekordtorschützen der Colchoneros auf, mit nun 173 Treffern in 363 Partien. Die Partie schien trotz Unterzahl entschieden, doch Getafe gab sich nicht auf und kam durch einen Schlenzer von Milla (72.) und zwei guten Möglichkeiten von Latasa (78. und 80.) immer wieder gefährlich vor das Tor der Hausherren.

Oscar trifft - Getafe gleicht spät aus

Der eingewechselte Oscar brachte Getafe dann schließlich wieder zurück ins Spiel. Mit einer feinen Bewegung ließ er gleich drei Gegenspieler aussteigen und traf mit einem abgefälschten Schuss aus 14 Metern in die Maschen. In der Nachspielzeit überschlugen sich dann die Ereignisse. Damian traf bei einer Flanke Riquelme am Arm - Elfmeter. Mayoral nahm sich der Sache an und verwandelte eiskalt. Damit gehen die Hälfte der Tore Getafes auf das Konto des Stürmers (zwölf Treffer).

Getafe warf alles nach vorne und hatte durch zwei Abschlüsse von Oscar aus der Distanz sogar noch die Chance auf den Sieg. Doch einmal ging der Schuss des Jokers knapp über den Querbalken (90.+8), dann reagierte Oblak großartig (90.+10).

Und so teilen sich Getafe und Atletico wie schon im Februar die Punkte und die Heimsieg-Serie der Colchoneros riss. Durch den Punktgewinn zieht Atletico aber trotzdem an Barcelona vorbei und ist Dritter. Im neuen Jahr empfängt Getafe am 2. Januar (17 Uhr) Rayo Vallecano zum Heimspiel. Atletico ist einen Tag später (21.30 Uhr) beim FC Girona zu Gast.