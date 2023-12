90.+2: Vazquez köpft dezimiertes Real bei Alaves an die Tabellenspitze

Real Madrid geht als Tabellenführer in die kurze Winterpause der La Liga. Gegen Deportivo Alaves nutzten zehn Madrilenen einen Standard in der Nachspielzeit zum Sieg.

Für Real Madrid hatte es am Donnerstagabend bereits vor der letzten Ligapartie des Jahres gute Nachrichten gegeben. Denn dank des 1:1 von Girona bei Real Betis konnten die Königlichen durch einen Dreier gegen Deportivo Alaves an den Katalanen vorbei an die Tabellenspitze springen. Ein Unterfangen, das sich im Baskenland als schwieriger als gedacht herausstellen sollte, obwohl die Gäste sich früh eine erste Chance durch Valverde erspielten (2.).

Nur Valverde fällt auf

Im weiteren Verlauf des ersten Durchgangs fiel uninspirierten Madrilenen, bei denen Nacho gegenüber dem 4:1-Sieg gegen Villareal den schwer am Knie verletzten und bereits operierten Alaba ersetzte, nicht mehr viel ein. Deshalb entwickelte sich nach einem geblockten Abschluss von Luis Rioja (8.) eine recht zähe Auseinandersetzung. Erst nach über einer halben Stunde gab es den nächsten Höhepunkt, der abermals von Valverde ausging (38.). Der wuchtige Distanzschuss blieb jedoch ebenso an Deportivo-Keeper Sivera hängen wie der erste Versuch des Uruguayers, weshalb es ohne Tore in die Pause ging.

Nacho tritt zu und fliegt

Nach dem Seitenwechsel sorgte dann ausgerechnet Nacho für einen ersten Aufreger der unschönen Art. An der Mittellinie stieg der Spanier Samu von hinten mit offener Sohle auf die Achillessehne. Zunächst noch mit Gelb davon gekommen, korrigierte Isidro Diaz de Mera Escuderos seine erste Entscheidung nach einem VAR-Review und stellte den Real-Kapitän mit Rot vom Feld (55.). Der Engpass in der madrilenischen Hintermannschaft verschärfte sich somit nochmal.

Anfangen konnte Alaves mit dem quantitativen Vorteil allerdings nichts. Die Gastgeber fanden keinerlei spielerische Lösungen gegen abgezockte Hauptstädter, bei denen Tchouameni aushilfsweise in die Innenverteidigung rutschte. Stattdessen waren es die dezimierten Königlichen, die in Person von Rodrygo die Chance auf den Führungstreffer ausließen (75.).

Kroos bereitet Siegtreffer vor

In einer ereignisarmen Schlussphase sah es lange nach einer Punkteteilung aus, durch die Girona als Tabellenführer ins neue Jahr gegangen wäre. In der Nachspielzeit schlugen Los Blancos dann aber doch noch zu: Eine Ecke von Kroos landete beim vollkommen freistehenden Vazquez, der aus kurzer Distanz per Aufsetzer zum viel umjubelten 1:0-Sieg einköpfte (90.+2).

Durch den späten Siegtreffer geht Real Madrid als Spitzenreiter ins erste Spiel des neuen Jahres. Am 3. Januar (19.15 Uhr) empfangen die Königlichen den RCD Mallorca. Alaves gastiert bereits am Vorabend zur gleichen Zeit bei Real Sociedad.