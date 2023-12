Llorentes Tor reicht: Atletico springt vor der Weihnachtspause auf Rang drei

Atletico Madrid hat das Nachholspiel des 4. Spieltags gegen den FC Sevilla mit einer am Ende kämpferischen Leistung für sich entschieden. Damit überholen die Rojiblancos in der Tabelle den FC Barcelona.

Im Vergleich zum 3:3 gegen Getafe unter der Woche wechselte Trainer Diego Simeone gleich viermal: Gimenez ersetzte Savic nach dessen Gelb-Roter-Karte, außerdem begannen Azpilicueta, Molina und Morata für Hermoso (gelbgesperrt), Llorente und Depay (beide Bank).

Sevilla gewann zuletzt nach zuvor zehn sieglosen Auftritten in La Liga mal wieder ein Spiel - 3:0 setzten sich die Andalusier bei Granada durch. Neutrainer Enrique Sanchez Flores brachte bei Atletico beinahe die gleiche Startelf, lediglich Rakitic kehrte nach abgesessener Gelbsperre zurück und ersetzte En-Nesyri.

Atletico macht Druck, doch die klaren Chancen fehlen

Atletico übernahm von Anpfiff weg die Initiative und drückte ein ohnehin defensiv eingestelltes Sevilla bis weit in die eigene Hälfte. Doch im letzten Drittel taten sich die Hausherren schwer, sich klare Chancen herauszukombinieren. Es fehlte den Gastgebern an Präzision und Ideen.

Morata hatte zwar schon früh die große Chance auf das 1:0, scheiterte aber an Dmitrovic (3.). Schüssen von Griezmann brachten zwar Gefahr, flogen allerdings neben (19.) oder über das Tor (22.). Nach einer halben Stunde hatte zudem Morata im Strafraum Platz, doch scheiterte aus spitzem Winkel an Dmitrovic (31.).

Sevilla war vor allem darauf bedacht, die Null zu halten. Nur einmal konnten sich Ocampos und Suso durch die Abwehr der Hausherren kombinieren, der Argentinier setzte seinen Kopfball aber genau in die Arme von Oblak (8). Ansonsten kam von den Gästen offensiv im ersten Durchgang nichts.

Blitzsstart von Joker Llorente

Atletico erwischte nach Wiederanpfiff einen Blitzstart: Nach nur 40 Sekunden lag der Ball im Netz, nach einem langen Ball von Koke vollstreckte der zur Pause einwechselte Llorente im zweiten Versuch zum 1:0 (46.).

Danach zogen sich die Hausherren weit zurück und überließen Sevilla das Spiel. Nun waren es die Andalusier, die sich an einem Abwehrblock die Zähne ausbissen. Ocampos hatte einen der wenigen Abschlüsse, scheiterte jedoch im Strafraum mit seinem Schuss an Oblak (63.).

Söyüncu fliegt nach drei Minuten vom Platz

Auf der Gegenseite setzte Llorente bei einem der wenigen Entlastungsangriffe den Ball eher unabsichtlich ans Außennetz - eigentlich wollte der 28-Jährige Griezmann im Zentrum bedienen (65.). Doch insgesamt wankte Atletico nun unter dem Druck von Sevilla. Diego Simeone brachte daher Söyüncü, um die Defensive zu verstärken. Doch dessen Arbeitstag dauerte nicht lange: Drei Minuten nach seiner Einwechslung trat er Ocampos mit offener Sohle auf die Achillessehne und flog nach VAR-Eingriff sofort wieder vom Platz (70.).

Doch auch in Überzahl entwickelte Sevilla keine echte Durchschlagskraft, gefährliche Torchancen blieben Mangelware. Sergio Ramos setzte einen Freistoß knapp über das Tor (79.), Witsel blockte gegen Ocampos (81.), der etwas später dann Pech hatte, das eine von Reinildo abgefälschte Flanke nicht ins Tor, sondern knapp am Pfosten vorbei sprang (90.).

Bei Atletico vergaben Samuel Lino per abgefälschtem Schuss (86.) und Llorente alleine vor Dmitrovic (90.) jeweils die Vorentscheidung. Doch die Gastgeber brachten die Führung mit einer am Schuss kämpferischen Leistung, die durch sieben Gelbe Karten auf Seiten der Rojiblancos belegt wird, irgendwie über die Zeit.

Atletico überholt Barcelona

Atletico überholte mit dem Sieg in der Tabelle den FC Barcelona und sprang vor der Weihnachtspause auf Rang drei. Am 3. Januar (21.30 Uhr, LIVE! bei kicker) ist das Team im Topspiel gegen den Überraschungs-Zweiten Girona gefordert. Sevilla überwintert dagegen mit nur drei Punkten Abstand auf die Abstiegsplätze, am 4. Januar (19.15 Uhr) empfangen die Andalusier dann Athletic Bilbao.