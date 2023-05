Atik: "Es ist etwas Besonderes, den HSV zweimal zu schlagen"

Der 1. FC Magdeburg hat zum zweiten Mal in der Saison den Hamburger SV geschlagen - und das vor einer Rekordkulisse. Ein weiteres Jahr 2. Liga scheint nur noch Formsache.

Dieser 30. Spieltag war ein nahezu perfekter für den 1. FC Magdeburg. Wieder gegen den HSV gewonnen (3:2), den Klassenerhalt damit so gut wie perfekt gemacht - und das alles vor einer Rekordkulisse von 27.075 Zuschauern. Nie zuvor waren mehr Fans in die 2006 eröffnete MDCC-Arena gekommen.

War das schon die Party zum Klassenerhalt? "Wir wollen nicht rechnen", bremste Torschütze Baris Atik am MDR-Mikrofon und musste sich dabei doch etwas das Grinsen verkneifen. 38 Punkte könnten schon reichen, doch der Offensivspieler meinte: "Wir haben noch vier Partien vor uns und die wollen wir alle erfolgreich gestalten. Das ist unser Ziel. Wir schauen nicht auf die Tabelle."

Er selbst steuerte das zwischenzeitliche 2:1 (74.) bei, sagte danach aber selbstkritisch: "Ich habe heute eigentlich ein ganz schlechtes Spiel gemacht, aber in dieser einen Situation war ich da. Und manchmal reicht eine Situation eben."

"Spielen mit den besten Fußball in dieser Liga"

"Extrem stolz" sei er auf die Mannschaft. "Ich habe schon mal gesagt, dass wir in meinen Augen mit den besten Fußball in dieser Liga spielen. Und das wollten wir einfach beweisen", erklärte Atik. Dies ist eindrucksvoll gelungen gegen den Aufstiegsaspiranten. "Es ist etwas Besonderes, zweimal in einer Saison den HSV zu schlagen", unterstrich Atik die Wertigkeit des Sieges.

Stolz zeigte sich auch Cheftrainer Christian Titz. "Sechs Punkte in dieser Saison gegen den HSV waren wichtig für uns, weil wir auch selbst Spiele und Gegner hatten, wo wir sechs Punkte abgegeben haben", bilanziert der 52-Jährige, "aber es zeigt auch unsere Qualität. Wir haben uns über die gesamte Spielzeit für unsere Zweikampfführung und unseren Mut belohnt."

Ito - gefährlicher Joker

Zurückhaltender fiel die Freude bei Tatsuya Ito aus. Der 25-jährige Japaner erklärte: "Ich habe nach meinem Tor nicht gejubelt, da der HSV für mich ein besonderer Verein ist. Bereits als Nachwuchsspieler bin ich nach Hamburg gekommen." Dort reifte er zum Profi, lief 20-mal in der Bundesliga sowie 14-mal in der 2. Liga für den HSV auf. Ein Tor sollte ihm dabei nicht gelingen.

Dafür traf er in der laufenden Saison bereits fünfmal für den FCM - jeweils als Joker, erstmals beim 1:1 gegen den 1. FC Heidenheim in der Hinrunde. Eine Wiederholung ist am kommenden Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) möglich, dann ist der FCM beim Tabellenzweiten auf dem Schlossberg gefordert. Kann die Elf von Christian Titz erneut einem Topteam im Aufstiegsrennen Punkte klauen?