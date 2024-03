Sechster Sieg in Folge: Bologna auf Champions-League-Kurs

Der FC Bologna ist einen weiteren großen Schritt in Richtung Champions League gegangen. Beim direkten Konkurrenten Atalanta Bergamo gab es trotz Rückstand den sechsten Ligasieg in Serie.

Im engen Kampf um Champions-League-Platz vier der Serie A empfing Atalanta Bergamo, vor dem Spieltag Fünfter, den FC Bologna, der mit zwei gesammelten Zählern mehr Rang vier belegte. Während es für die Hausherren also darum ging, den letzten Platz, der für die Königsklasse berechtigt, zu erobern, konnte Bologna bis auf fünf Punkte von Verfolger Atalanta und vier auf die Roma, die bereits mit einem 4:1 in Monza vorlegte, davonziehen.

Lookman bringt Atalanta in Führung

In einem Spiel, das wenige Highlights bot, waren es die Gastgeber, die den etwas besseren Start erwischten. Entsprechend ging auch die Führung durch Lookman nach 28 Minuten in Ordnung. Der frühere Leipziger stocherte einen Ball über die Linie, nachdem zuvor Skorupski einen Schuss von Zappacosta pariert, aber unglücklich an den Oberschenkel von Innenverteidiger Beukema gelenkt hatte. Mit dem 1:0 ging es auch in die Pause.

Dass die Mannschaft von Trainer Thiago Motta aber durchaus mit Rückständen umgehen kann, das bewies sie unter anderem beim vorangegangenen Auswärtsspiel in Rom. Bei Lazio machte Bologna aus einem frühen 0:1 noch ein 2:1 - und so sollte es erneut kommen.

Zirkzee vom Punkt und Fergusons Volley drehen das Spiel

Die zur Halbzeit eingewechselte Milan-Leihgabe Saelemakers belebte die Offensive der Gäste und holte in der 56. Minute einen Strafstoß für seine Farben heraus. Koopmeiners hatte den Belgier bei einem Klärungsversuch klar getroffen. Zirkzee übernahm die Verantwortung, verlud Carnesecchi und feierte seinen zehnten Saisontreffer in der Liga (57.).

Mit dem Ausgleichstreffer im Rücken blieb Bologna dran - und stellte das Spiel nur wenig später ganz auf den Kopf. Ein Abschluss von Ndoye wurde zunächst noch geblockt, der Ball sprang jedoch genau zu Ferguson, der 18 Meter vor dem Tor schnell schaltete und den Ball mit dem ersten Kontakt per Volley im Tor unterbrachte (61.).

Atalanta war also wieder gefordert und wurde aktiver, dabei jedoch nicht wirklich zwingend. Stattdessen musste sich Carnesecchi noch einmal auszeichnen, parierte einen Schuss von Odgaard und hatte anschließend Glück, dass Djmsiti den Abpraller vor Lucumi rettete (86.)

Vier-Punkte-Puffer für Bologna

Doch auch ohne die Vorentscheidung durfte Bologna am Ende jubeln und kommt den "Miracolo" mit dem sechsten Sieg in Folge - der längsten Serie seit 1967 - einen weiteren großen Schritt näher. Der Abstand auf Atalanta wächst bis auf fünf Zähler an, die AS Rom hat nun wieder vier Punkte Rückstand auf die Rossoblu, die sich weiter auf Champions-League-Platz vier einnisten.

Auf den FC Bologna wartet am kommenden Samstag im Heimspiel gegen Spitzenreiter Inter ein echter Härtetest. Atalanta muss schon am Mittwoch (18.45 Uhr) im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League bei Sporting Lissabon ran, bevor es Sonntag (18 Uhr) in der Liga zu Juventus Turin geht.