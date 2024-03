Raspadori bügelt Osimhens Fehlschuss aus: Napoli schlägt auch Juventus

In einem sehr unterhaltsamen Spiel hat Napoli den zweiten Sieg in Serie eingefahren. Nach einer herrlichen Direktabnahme von Kvaratskhelia brachte Chiesa Juventus in Durchgang zwei zurück, ehe Joker Nonge sich einen Aussetzer leistete.

Kein Halten mehr: Giacomo Raspadori war der Schnellste nach dem Elfmeter-Fehlschuss - und deshalb der Matchwinner. IMAGO/IPA Sport