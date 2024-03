Bayern-Gegner Lazio kassiert drei Platzverweise und das 0:1 gegen Milan

Zum Auftakt des 27. Serie-A-Spieltags kam es in der italienischen Hauptstadt zum Vergleich zwischen Lazio und Milan. In der lange Zeit ausgeglichenen Partie ging es gegen Ende immer turbulenter zu. Letztlich flogen gleich drei römische Startelfspieler - teils unter kuriosen Umständen - vom Platz, während die Rossoneri auch noch gewannen.

Zum Auftakt des 27. Spieltags in der Serie A setzte Lazios Coach Maurizio Sarri seinen Kapitän und Torjäger Immobile vor dem wichtigen Rückspiel im Achtelfinale der Champions League gegen den FC Bayern am Dienstag (21 Uhr) auf die Bank. Beim Tabellendritten Milan, das zuvor in der Liga dreimal nicht gewonnen hatte, nahm der deutsche Nationalspieler Thiaw ebenfalls zunächst draußen Platz.

Im ersten Durchgang hatten gute Gelegenheiten auf beiden Seiten Seltenheitswert. In einem intensiven Duell mit vielen Fehlern hatte Vecino für Lazio die einzige Chance vor der Pause, traf die Kugel nach einer Ecke frei vor dem Tor nur mit dem Schienbein (8.). Nach einer Slapstick-Einlage von Milan-Keeper Maignan, der von Florenzi mit einem Rückpass in die Bredouille gebracht worden war und danach in Roms Castellanos reinrutschte, forderten die Gastgeber einen Strafstoß (13.). Die Pfeife von Schiedsrichter Marco di Bello blieb aber stumm.

Es dauerte bis zur Nachspielzeit der ersten Hälfte, bis Pulisic den ersten gefährlichen Abschluss für die Gäste hatte. Lazios Schlussmann Provedel konnte hier aber zur Ecke abwehren (45. +1). Torlos ging es in die Kabinen.

Bittere Ampelkarte für Pellegrini - Rafael Leaos Tor zählt nicht

Nach dem Seitenwechsel war zunächst Milan aktiver - und ab der 57. Minute zudem in Überzahl unterwegs. Nach einer kuriosen Szene: Lazios Pellegrini hatte zunächst einen Konter unterbunden und Gelb gesehen (50.). Kurze Zeit später lag sein Teamkollege Castellanos am Boden, der Verteidiger der Biancocelesti hielt daraufhin mit ausgebreiteten Armen das Spiel an, wollte den Ball wohl ins Aus passieren lassen. Doch Milans Pulisic spielte nicht mit, klaute dem römischen Profi frech die Kugel und griff an. Pellegrini hielt den Ex-Dortmunder daraufhin fest und sah seine zweite Gelbe (57.). Eine bittere Szene für die Gastgeber, die über eine halbe Stunde in Unterzahl agieren mussten.

Knapp eine Viertelstunde vor Spielende wurde es auch sportlich wild: Zuerst konnte sich Lazio-Torwart Provedel bei einem Loftus-Cheek-Hammer auszeichnen, im Gegenzug vergab Joker Immobile frei vor dem Tor (75.). Eine Minute später erzielte Rafael Leao die vermeintliche Führung für die Rossoneri, stand aber im Abseits (76.).

Okafor mit dem Lucky Punch - Zwei weitere Römer fliegen

Kurz vor Spielende gelang den Gästen in Überzahl schließlich der Lucky Punch: Nachdem Provedel den ersten Schuss des eingewechselten Okafor noch pariert hatte, prallte die Kugel zurück ins Feld. Wieder konnte der Schweizer schießen, Lazios Torwart war zwar wieder dran - der Ball fiel aber aus römischer Sicht unglücklicherweise hinter die Linie zum 0:1 (88.).

In der Nachspielzeit überschlugen sich dann die Ereignisse: Zuerst sah Marusic glatt Rot, vermutlich wegen Schiedsrichterbeleidigung (90. +4). Zwei Minuten später wurde sein Teamkollege Guendouzi dann bei einem Konter von Pulisic gehalten, zeigte sich darüber arg frustriert und schubste den US-Amerikaner - der dritte Platzverweis - wieder glatt Rot - für die Römer (90. +6) war die Folge. Kurz danach war Schluss in einer rassigen Partie: Lazios Generalprobe vor dem Hit bei den Bayern misslang, das von Stefano Pioli trainierte Milan festigte mit dem Sieg die eigenen Champions-League-Ansprüche.