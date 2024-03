"Schmetterling" Zirkzee: Der FC Bologna verzückt und feilt am "Miracolo"

Der FC Bologna mischt die Serie A auf und überzeugt dabei auch dank Ex-Münchner Joshua Zirkzee wie schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Es lebt der Traum von der Champions League, der Traum vom "Miracolo Bologna".

Die siebtgrößte italienische Stadt Bologna ist mit ihren fast 400.000 Einwohnern nicht nur bekannt für ihre Sehenswürdigkeiten wie die beiden altehrwürdigen Türme (Torre Garisenda und Torre degli Asinelli), den Neptunbrunnen im Zentrum oder die 1088 gegründete, 80.000 Studenten fassende und damit älteste Universität der Welt.

Für was Bologna neben hervorragender Pasta (Ragù alla bolognese) aber vor allem auch bekannt ist: für Fußball. Der 1909 gegründete FC Bologna gehörte ab 1925 und bis zum Beginn des Zweiten Weltkriegs zu den ganz großen Nummern auf dem Stiefel. Sechs Meisterschaften gelangen in dieser Zeit, ehe der Verein nach Beendigung des Krieges nicht mehr an die Glanzzeiten anknüpfen konnte - die siebte und bis dato letzte Meisterschaft glückte 1964. Es waren Zeiten, in denen sich Bologna zeitgenössische Kommentare erspielte wie: "Die Mannschaft, die die Welt erzittern lässt!" Oder: "So spielt man nur im Paradies!"

Letztmals europäisch unterwegs war der stolze Verein dann Ende der 1990er. Hier verpassten die Rossoblu ("Die Rot-Blauen") mit dem Ausscheiden gegen Olympique Marseille (0:0, 1:1) das Finale des UEFA-Pokals 1999, in der folgenden Saison scheiterte man im gleichen Wettbewerb in der 3. Runde an Galatasaray. In der Folge fiel der Klub in ein klassisches Loch. Nach Serie-B-Zeiten spielen die auch I Veltri ("Die Windhunde") bekannten FCB-Mannen erst seit der Saison 2015/16 überhaupt wieder erstklassig.

Trauer um Mihajlovic und Freude über Nachfolger Thiago Motta

Seither lässt sich aber eine signifikante Steilkurve feststellen: Hatte der FCB in den ersten Serie-A-Jahren etwa mit den Coaches

Roberto Donadoni und Filippo Inzaghi nach dem Aufstieg noch reihenweise um den Klassenerhalt gekämpft und das beherzte Ringen mit dem jeweiligen Verbleib in der Serie A letztlich jeweils für sich entschieden, folgten ab 2018/19 vor allem dank Trainer Sinisa Mihjalovic Jahre im Mittelfeld der Liga.

Gegen Ende 2022 war dann zunächst nach einer Ergebniskrise schweren Herzens die Freistellung des an Leukämie erkrankten Mihajlovic und wenig später der Schock gefolgt: Der ehemalige Weltklasse-Verteidiger und in Bologna weiter sehr geschätzte Mihajlovic (Roter Stern, Roma, Sampdoria, Lazio) verstarb nach langem Kampf gegen den Krebs. Zwischendurch hatten die Bosse aber schon die Installation von Nachfolger Thiago Motta vorgenommen - im Klub hatte sich da schon längst im sportlichen Sinne positive Energie breitgemacht, die in der jüngsten Spielzeit unter anderem mit dem Ex-Bremer Marko Arnautovic (im Sommer zu Meisterkandidat Inter Mailand gewechselt) auf Platz 9 führte.

Hauptverantwortlich dafür sicherlich Thiago Motta, der das von Mihjalovic gut bestellte Feld übernommen und noch fruchtbarer gemacht hat. Oder um in der bolognesischen Küche zu bleiben: die Fußball-Pasta noch feiner abgeschmeckt hat.

Der ehemalige italienische Nationalspieler und vieldekorierte Profi (unter anderem Barcelona, Inter, Paris) hat sich so selbst als starker Trainer verankert - und das nach seinen bereits ordentlichen ersten Stationen in der U 19 von PSG, beim CFC Genua und bei Spezia Calcio (jeweils der erreichte Klassenerhalt in Italiens höchster Spielklasse).

Müller hatte stets "ein offenes Ohr" für Zirkzee

Torgarant in Rot und Blau: der Ex-Münchner Joshua Zirkzee. Getty Images

Der Italo-Brasilianer pflegt dabei folgende Philosophie: "Bologna ist nicht für jeden gemacht - es spielt nur, wer echten Hunger hat." Oder: "Nur Gegensätze halten Qualität und Spannung hoch." Und gerade die Qualität stimmt: Der aktuelle Tabellenvierte - beste Saisonplatzierung - hat bereits 48 Punkte aus 26 Spielen gesammelt, jüngst ein 2:0 gegen Hellas Verona gefeiert. Mit erst einer Niederlage im stets prächtig und mit endlich wieder richtig verzückten Tifosi gefüllten Stadio Renato Dall'Ara sind die Rot-Blauen das heimstärkste Team Italiens - noch vor Tabellenführer Inter. Da lassen sich dann auch erst zwei Dreier in der Fremde gut mit auffangen - zumal respektable Unentschieden bei Juventus, Milan und auch Inter, das man in San Siro zudem furios aus dem Pokal geschossen hatte, bevor man im Viertelfinale in Florenz im Elfmeterschießen ausschied, ebenfalls Teil der Wahrheit sind.

Eng verknüpft sind diese Resultate mit einem bestens zusammengestellten Kader um den begehrten schottischen Kapitän Lewis Ferguson (24), jungen Antreibern wie dem Italiener Giovanni Fabbian (21), der gewissen Portion Routine um den Schweizer Remo Freuler (31) und natürlich einem absolut zuverlässigen Angriff. Hier weiß neben Riccardo Orsolini (27) ganz besonders der trickreiche Joshua Zirkzee (22) zu verzücken. Wie sein Sturmkollege kommt der Ex-Bayern-Profi, 2022 für gut acht Millionen Euro aus München gekommen, auf neun Saisontore. Ihm wird da auch verziehen, dass er es bei so manchen Dribblings und Kunststücken gern mal übertreibt.

"Die Erfahrung in München hat mir unheimlich geholfen", erklärt der große Angreifer (1,93 Meter) jüngst erst in einem Interview mit der Gazzetta dello Sport. "Von einem Tag auf den anderen fand ich mich in der gleichen Umkleidekabine mit Spielern wieder, die ich bis dahin nur aus meinen Playstation-Spielen kannte. Besonders Thomas Müller war ein echter Leader, der stets ein offenes Ohr für mich hatte."

Über Zirkzee läuft viel im schnellen Bologneser Angriffsfußball. Exemplarisch ist das Siegtor jüngst bei Lazio Rom (2:1). In neun Sekunden war es hier ab der Mittellinie über sechs Stationen nach vorn gegangen. Zweimal war Zirkzee involviert, der zunächst einen technisch anspruchsvollen Hochgeschwindigkeitspass spielte und dann beim Einlaufen in den Strafraum per Volleyabnahme vollendete. Ivan Zazzeroni, Chefredakteur des Corriere dello Sport, verriet, er habe nach dem Spiel Italiens Legende Roberto Baggio (selbst zwischen 1997 und 1998 beim FCB aktiv) angerufen und ihm gesagt, er müsse sich das Tor Zirkzees unbedingt anschauen.

Hat in München nicht nur etwas über Weißbier von Thomas Müller gelernt: Überflieger Joshua Zirkzee. Getty Images for Paulaner

Große Aufgaben erwarten die Rossoblu

Die Stadt, die Fans und ganz besonders die Mannschaft Bolognas dürfte außerdem ein offenes Ohr haben, weitere Jubelarien zu erleben. Es winkt schließlich die überhaupt erst zweite Königsklassen-Teilnahme seit 1964, die begehrte Mannen wie Zirkzee, Ferguson oder auch den Coach zum Bleiben verleiten könnten. Und warum nicht? Mit den großen bevorstehenden Duellen mit der Top-Konkurrenz Atalanta Bergamo (Sonntag ab 18 Uhr, LIVE! bei kicker) und Inter Mailand (9. März ab 18 Uhr) können weitere Schritte dorthin unternommen werden.

Er ist ein 22-Jähriger, der etwas in sich hat, das die Qualitäten seiner Mitspieler vervielfacht. "La Repubblica" über Joshua Zirkzee

Die Gazzetta dello Sport nennt die Errungenschaften schon jetzt das "Miracolo Bologna". Und die führende Sportzeitung des Landes hat ihre Bewunderung für die aktuellen Leistungen dieser Mannschaft nicht exklusiv. Der Corriere della Sera urteilt, Bologna spiele neben Tabellenführer Inter Mailand derzeit den besten Fußball in Italien.

Der gefeierte Mann in Bologna: Trainer Thiago Motta. Getty Images

Und die zweitgrößte Tageszeitung La Repubblica widmete gerade erst Unterschiedsspieler Zirkzee wegen dessen Qualitäten als spielender Mittelstürmer eine ganz besondere Hommage - versehen mit Poesie: "Er ist ein 22-Jähriger, der etwas in sich hat, das die Qualitäten seiner Mitspieler vervielfacht. Mit einer Ballberührung, einem Zuspiel, einer Körpertäuschung, einer Vision dessen, was auf dem Spielfeld passieren kann. Er ist wie ein Schmetterling, dessen Flügelschlag einen Sturm in einer ganz anderen Zone des Spielfelds auslösen kann."

Kritik an Zirkzee (Vertrag bis 2026) kommt dieser Tage nur von seinem Trainer. "Joshua muss noch lernen, nicht irritiert zu sein, wenn ihm kein Treffer gelingt", tadelte Thiago Motta zuletzt etwas, um direkt im Anschluss ebenfalls ein Loblied anzustimmen: "Joshua ist als Fußballer unvergleichlich. Am ehesten erinnert er mich an Ronaldinho, mit dem ich in Barcelona zusammengespielt habe."

Der FC Bayern, der dem Niederländer Zirkzee über die 3. Liga im Jahr 2019 den Sprung ins Profiwesen ermöglicht hatte, sicherte sich übrigens im Falle eine Weiterverkaufs eine Beteiligung, die je nach Berichten bei 35 bis 50 Prozent liegen soll. Darüber hinaus besitzt der deutsche Rekordmeister eine Rückkaufklausel in Höhe von 20 bis 25 Millionen Euro. Eine entsprechende Klausel bestätigte Bolognas Technischer Direktor Marco Di Vaio der Gazzetta dello Sport und betonte: "Von anderen Vereinen können wir fordern, was wir wollen." Was er Ende Dezember auch sagte: "Wir sind wegen Zirkzee noch nicht angerufen worden. Aber wir würden auch nicht antworten."