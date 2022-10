Nach Rot und Kane-Rekord: Arsenal festigt Platz 1 gegen Tottenham

Tabellenführer Arsenal hat Tottenhams Ungeschlagen-Serie beendet und den Erzrivalen vorerst distanziert. Den Spurs entglitt das Derby nach zwei Patzern im zweiten Durchgang.

Für die brasilianische Nationalmannschaft war Gabriel Jesus unlängst nicht nominiert worden, am Samstagmittag aber zeigte er einmal mehr seinen Wert für Arsenal. Angeführt vom Sommerneuzugang meldete sich der Premier-League-Spitzenreiter mit einem 3:1-Sieg aus der Länderspielpause zurück - im North London Derby, das gleichzeitig ein Topspiel war.

Schon die Anfangsphase gegen Tottenham gehörte den druckvollen Gunners, die im Stadtduell wieder auf die genesenen Zinchenko und Ödegaard bauen konnten. Gabriel Martinelli traf aus spitzem Winkel den Pfosten (3.); und nachdem Richarlison auf der anderen Seite nach Sons Freistoßflanke die erste Großchance ausgelassen hatte (13.), gelang der Arteta-Elf die dennoch verdiente Führung: Thomas nahm vor dem Strafraum einen Querpass von rechts anspruchsvoll mit rechts - und traf herrlich (20.).

Kane stellt Premier-League-Rekord auf - Lloris patzt entscheidend

Doch die drittplatzierten Spurs, bei denen Son den am Oberschenkel verletzten Kulusevski ersetzte, fanden zunehmend Lücken bei den balldominanten Gastgebern und kamen schließlich zum Ausgleich. Richarlison umkurvte Xhaka im Strafraum und wurde dann von Gabriel klar gefoult - Kane verwandelte den fälligen Elfmeter in die Mitte (31.) und stellte einen Rekord auf: Der Angreifer ist der erste Spieler, der in der Premier League 100 Auswärtstore erzielt hat.

Kurz vor dem Ende der stets unterhaltsamen und heiß umkämpften ersten Hälfte scheiterte Gabriel Jesus nach einer zauberhaften Einzelaktion noch an Lloris (44.) - doch die auffälligsten Minuten des Brasilianers sollten noch folgen: Weil Lloris erst einen Schuss von Saka und dann den Abpraller von Romeros Bein nicht sicher zu fassen bekam, staubte Gabriel Jesus zum 2:1 ab (49.). Wenig später verpasst er per Kopf freistehend den Doppelschlag (53.) und forderte nach einem Zweikampf mit Dier vergeblich Elfmeter (54.).

Die Gäste fanden ihre Linie nicht und schwächten sich dann auch noch selbst. Emerson Royal trat Gabriel Martinelli an der Seitenlinie von der Seite aufs Sprunggelenk und sah glatt Rot - angesichts der bis dahin großzügigen Leitung von Referee Anthony Taylor eine vergleichsweise harte Entscheidung (62.).

Es war die Vorentscheidung in diesem Derby, weil Arsenal die Überzahl sofort nutzte. Xhaka, von Gabriel Martinelli geschickt in Position gebracht, traf trocken zum 3:1 (67.). Erst danach reagierte Spurs-Trainer Conte mit einem Vierfachwechsel. Doch die erste Niederlage nach zuvor 13 ungeschlagenen Premier-League-Auftritten war nicht mehr zu verhindern.

Arsenal dagegen feierte den siebten Ligaheimsieg am Stück und festigte die Tabellenführung. Die Gunners nutzten die individuellen Aussetzer des Erzrivalen (Lloris, Emerson Royal) eiskalt und distanzierten ihn auf vier Punkte.