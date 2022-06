Arminia-Torjäger Klos wird "nicht mehr ohne Maske" spielen

Fabian Klos (34) wird in Zukunft weiter für Arminia Bielefeld auflaufen, so viel ist seit Mitte Mai klar. Der Stürmer wird dies aber nicht mehr ohne ein wichtiges Accessoire tun.

Fabian Klos wird im Trikot von Arminia Bielefeld nicht mehr so auflaufen, wie auf diesem Bild. imago images/Langer

Seit dem 2. April 2022 hat sich bei Fabian Klos einiges getan: Der Routinier hat beim 1:1 gegen Stuttgart eine schwere Kopfverletzung erlitten, aber doch seinen Vertrag beim DSC verlängert - noch im Februar hatte der Bielefelder Publikumsliebling seinen Abschied von der Arminia im Sommer 2022 angekündigt. Seit seiner erfolgreichen Operation hat der Stürmer kein Spiel mehr bestritten, die Ostwestfalen sind in die 2. Bundesliga abgestiegen.

Klare Ärzte-Meinung: Ein anderes Verhalten wäre unbegründet

In dieser wird der 1,95-Meter-Stürmer fortan mit einer Maske spielen. Und dies wohl nie wieder ändern. "Von Seiten der Ärzte ist mir gegenüber ganz klar kommuniziert worden, dass es mir nicht mehr ohne Maske erlaubt ist, Fußball zu spielen, weil es sonst niemand mehr rechtfertigen könnte", sagte Klos am Donnerstag dem "Westfalen-Blatt". Zunächst habe er "natürlich kurz geschluckt. Aber mir ist damit von den Ärzten auch eine Entscheidung abgenommen worden. Ich selbst habe mich an den Gedanken gewöhnt", führte er fort.

Klos ist in Sachen Kopfverletzungen schließlich ein gebranntes Kind. Bereits vor einiger Zeit ist der gebürtige Gifhorner glimpflich davongekommen. Bei der jüngsten Verletzung handle es sich "um exakt die gleiche wie bei meinem Zusammenprall vor neun Jahren mit Mo Idrissou vom 1. FC Kaiserslautern: ein Bruch der Stirn- und Augenhöhle, zudem ist der Augenbogen betroffen".

Klos hofft, dass ihn die Maske nicht beeinträchtigt: "Ich rechne nicht damit, dass es mich belasten und ein Gefühl von Angst verursachen wird, aber ausschließen kann und möchte ich es auch nicht. Mein Gefühl sagt: 'nein'."

Rückkehr bereits vor Oktober möglich

Ein Fortschritt bei der Genesung sei jedenfalls zu sehen - Klos gab sogar eine erfreuliche Prognose ab und meinte: "Ich kann auf jeden Fall etwas mehr Zuversicht verbreiten, als es in den vergangenen Wochen durchgeklungen ist, wenn über meine potenzielle Rückkehr gesprochen wurde. Ich halte es für sehr realistisch, dass ich deutlich früher wieder einsteige als im Oktober."

Lesen Sie auch: "Perfekt: Forte wird Chefcoach in Bielefeld"