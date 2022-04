Arminia Bielefeld trennt sich von Trainer Kramer

Arminia Bielefeld hat sich nach übereinstimmenden Medienberichten, die sich mit kicker-Informationen decken, von Cheftrainer Frank Kramer (49) getrennt. Eine offizielle Mitteilung der Ostwestfalen steht noch aus.

Vier Spieltage vor dem Saisonende steht die Arminia auf dem vorletzten Platz, am Sonntag kassierte der Vorjahresaufsteiger eine 0:3-Niederlage gegen Bayern München - das siebte Spiel in Folge ohne Sieg für Bielefeld, das in diesem Zeitraum nur einen Zähler holte (glückliches 1:1 gegen Stuttgart). Um den Bundesliga-Abstieg doch nochmal abwenden zu können, haben sich die Verantwortlichen nun für einen Trainerwechsel entschieden: Nach rund 13 Monaten auf der Alm muss Kramer seinen Hut nehmen.

Kramer hatte die Arminia im März 2021 übernommen und war auf Aufstiegstrainer Uwe Neuhaus gefolgt. Im vergangenen Sommer gelang dem gebürtigen Memminger mit seiner Mannschaft der Klassenerhalt. In dieser Spielzeit tat sich sein Team deutlich schwerer, stand schon bei Abschluss der Hinrunde auf einem direkten Abstiegsplatz und muss nach nur zwei Siegen in der Rückserie um den Klassenerhalt bangen. In 44 Pflichtspielen gelangen ihm zehn Siege, bei 16 Remis und 18 Niederlagen.

Der Relegationsplatz, den der VfB Stuttgart derzeit belegt, ist zwei Punkte, das rettende Ufer drei Zähler entfernt. Bielefeld spielt am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) beim 1. FC Köln, anschließend kommt es zum wohl wegweisenden Heimspiel gegen den direkten Konkurrenten Hertha BSC. Zum Abschluss reisen die Arminen nach Bochum und empfangen schließlich Europa-League-Halbfinalist Leipzig.