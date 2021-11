Aranguiz sagt Länderspielteilnahme ab - folgt auch Wirtz?

Nach dem 1:1 in Berlin freute sich Bayer 04 Leverkusen aufgrund von acht Ausfällen über einen Punkt der Moral. Kapitän Lukas Hradecky glaubt die sportliche "Delle" überwunden. Unterdessen spricht viel dafür, dass Jungstar Florian Wirtz wie der Chilene Charles Aranguiz eine Länderspielpause einlegt.

Fosu-Mensah, Bakker, Aranguiz, Baumgartlinger, Bellarabi, Wirtz, Alario und Schick - was sich fast wie eine komplette und äußerst respektable Startelf liest, war die Ausfallsliste, die Bayer 04 beim 1:1 in Berlin zu beklagen hatte. Diese Personalnot, die extrem schlechten Platzverhältnisse, zwei notgedrungen eingesetzte 16-Jährige sowie der Ausgleichstreffer in letzter Minute sorgten aber dafür, dass das Fazit in der Leverkusener Delegation durchweg positiv ausfiel.

Ob trotz des vierten sieglosen Ligaspiels in Serie mit insgesamt nur zwei Punkten für die Werkself das Tief der Leverkusener der Vergangenheit angehört, wie es Kapitän Lukas Hradecky vermutet ("Die Delle ist jetzt überstanden, glaube ich") bleibt aber abzuwarten.

Hoffnung bei Schick und Bellarabi

Voraussetzung dafür, dass Hradeckys These bestätigt wird, wäre die Rückkehr einiger Leistungsträger nach der Länderspielpause. Von den schon länger Lädierten sieht Gerardo Seoane zwei Angreifer dem Comeback am nächsten. "Bei Patrik Schick und Karim Bellarabi haben wir die Hoffnung, dass es bald wieder Richtung Mannschaftstraining geht", erklärte der Trainer.

Aranguiz kuriert Achillessehnen-Probleme in Leverkusen

Bei Charles Aranguiz, der sich seit Mitte Oktober mit einer Muskelsehnenverletzung in der Wade an seiner chronischen Schwachstelle Achillessehne plagt, ist dies nicht bis zum nächsten Spieltag zu erwarten. Was aber zumindest etwas Hoffnung macht: Nach Schick (Bänderriss im Sprunggelenk) und Lucas Alario (muskuläre Probleme in der Wade) wird auch der Chilene nun nicht zu den Länderspielen seines Heimatlandes reisen, sondern in Leverkusen seine Reha vorantreiben.

Auf eine ähnliche Entscheidung dürfte es im Fall Florian Wirtz hinauslaufen. Der Jungstar, der seit geraumer Zeit mit Leisten- und Hüftproblemen kämpft, hatte am Sonntag gegen Hertha BSC passen müssen, nachdem er am Donnerstag beim 4:0 in der Europa League gegen Real Betis Sevilla einen Schlag auf die Hüfte bekommen hatte.

Es wird einen Austausch geben zwischen unseren Verantwortlichen und der medizinischen Abteilung und der Nationalmannschaft und dann wird eine Entscheidung getroffen. Gerardo Seoane

Nun soll sich das 18-Jährige auskurieren, statt für Deutschland zu spielen. Das ist zumindest der Standpunkt seines Klubs. "Es wird einen Austausch geben zwischen unseren Verantwortlichen und der medizinischen Abteilung und der Nationalmannschaft und dann wird eine Entscheidung getroffen", erklärte Seoane nach dem Spiel - mit der Hoffnung, dass diese "zum Wohle des Spielers" ausfällt. Was nur eine wirkliche Pause für Wirtz in der Länderspielpause bedeuten kann.