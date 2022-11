Anton angefressen: "Noch nie gesehen, dass man bei einer Tätlichkeit Gelb gibt"

Der VfB Stuttgart ist in diesem Kalenderjahr noch ohne Auswärtssieg. Bei der Partie in Gladbach hätte eine Szene in der 17. Minute den Spielverlauf jedoch auf den Kopf stellen können.

Nach vier Minuten 0:1 gegen Augsburg, nach vier Minuten 0:1 gegen Gladbach. Auch am Freitagabend hat der VfB Stuttgart den Start in die Partie verschlafen und im Borussia-Park bereits den achten Gegentreffer in der ersten Viertelstunde hinnehmen müssen. "Da muss ich mich vielleicht auch selbst hinterfragen, dass ich die Jungs besser aufs Feld kriege", nahm sich Interimstrainer Michael Wimmer am DAZN-Mikrofon auch selbst in die Pflicht, diese Problematik beim VfB in den Griff zu kriegen.

"Wir müssen langsam aufhören, dass das am Anfang so ist", zeigte sich auch Waldemar Anton genervt von der allgemeinen Stuttgarter Schläfrigkeit direkt nach Spielbeginn. Weniger darüber, sondern viel lieber über eine Szene aus der 17. Minute wollte Anton in der Folge aber sprechen.

Rangelei mit Bensebaini

Der Verteidiger war vor der Ausführung eines Gladbacher Eckballs in eine Rangelei mit Ramy Bensebaini verwickelt und wurde vom Algerier bei einer Ausholbewegung von dessen Arm im Gesicht getroffen. Schiedsrichter Dr. Matthias Jöllenbeck wertete die Aktion mit einer Gelben Karte gegen den Gladbacher und blieb auch nach VAR-Hinweis mit anschließendem Video-Studium bei dieser Entscheidung.

Das ist ja Wahnsinn, ehrlich. Ich weiß nicht, was der Schiedsrichter sich da gedacht hat. Waldemar Anton

Nachvollziehen konnte Anton das aber nicht. "100 Prozent Rote Karte in meinen Augen. Er holt aus. Das ist ja Wahnsinn, ehrlich. Ich weiß nicht, was der Schiedsrichter sich da gedacht hat", erboste sich der Verteidiger über diese strittige Entscheidung - und führte aus: "Für mich gibt es bei einer Tätlichkeit entweder Rot oder gar nichts. Wenn es für ihn nichts war, muss er nichts geben. Aber er gibt Gelb, verstehe ich nicht. Ich habe noch nie gesehen, dass man bei einer Tätlichkeit Gelb gibt." Auf der Pressekonferenz sah es auch Coach Wimmer so, dass sich Gladbach über eine Rote Karte nicht hätte beschweren können.

Gladbach durfte somit zu elft weiterspielen und erhöhte zwischenzeitlich auf 2:0, Tiago Tomas brachte den VfB noch vor der Pause zurück ins Spiel. In Durchgang zwei kam vom VfB lange zu wenig, erst in der Schlussphase wurden die Schwaben wieder gefährlich. Serhou Guirassy ließ aus kürzester Distanz den Ausgleich aber liegen, mit der letzten Aktion des Spiels sorgte Patrick Herrmann mit dem 3:1 für die Entscheidung.