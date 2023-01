Angelinos heikle Rückkehr: "Das ist das, was wirklich schmerzt"

Mit den kriselnden Kraichgauern gibt Leipzigs Leihgabe unter denkbar ungünstigen Vorzeichen ein Gastspiel bei RB, wo nun Ex-Hoffenheimer David Raum seinen Platz eingenommen hat.

Das hatte sich Angelino sicherlich anders vorgestellt. Doch wenn der stolze Spanier am Mittwoch zum Pokalduell bei seinem eigentlichen Arbeitgeber in Leipzig antritt, reist er mit den derzeit heftig kriselnden Hoffenheimer als krasser Außenseiter an. Satte 15 Punkte und zehn Tabellenplätze trennen in der Liga beide Klubs, die nun um den Einzug ins Viertelfinale kämpfen. Mit RB hatte Angelino in der Vorsaison den DFB-Pokal gewonnen.

Im großen kicker-Interview (Montagausgabe) spricht Angelino nun erstmals ausführlich über die für ihn unerfreuliche Rochade mit David Raum und verrät, "was wirklich schmerzt". Zudem erzählt der 26-Jährige von seiner nun schon zehn Jahre andauernden Odyssee mit acht verschiedenen Stationen und von seiner Sehnsucht nach Konstanz und einer dauerhaften Station. Aber auch von seiner ungewissen Zukunft. Angelino ist noch bis 2025 vertraglich an Leipzig gebunden, ein vorzeitiger Ausstieg wird dem Vernehmen nach mit einer Ablösehürde von 20 Millionen Euro erschwert.

"Der nächste Schritt wird sehr bedeutend für meine Karriere", weiß Angelino, der sich die TSG trotz der aktuellen Misere als Dauerlösung vorstellen kann. Die speziellen Probleme im Spiel der TSG beschäftigen ihn ebenso, wie die Ziele und Erwartungen in der Rückrunde oder gleich zwei Pokal-Endspiele mit Leipzig, in denen er nicht zum Einsatz kam.

Zudem spricht der ansonsten eher zurückhaltende und die Öffentlichkeit meidende Angelino über sein Vorbild, die Nationalmannschaft und seine Hoffnungen für die weitere Karriere. Das komplette Interview mit Angelino lesen Sie in der Montagausgabe des kicker oder bereits am Sonntagabend im ePaper.