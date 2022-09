Angelino statt Raum: "Die TSG hat den besseren Deal gemacht - ganz einfach"

Die TSG Hoffenheim hat von RB Leipzig 26 Millionen Euro für David Raum erhalten - und Angelino. Der Spanier über den Arbeitsplatzwechsel und seine Zukunft.

An den bisherigen Saisonwerten ist nicht eindeutig abzulesen, wem der bessere Sommertransfer gelungen ist: Leipzig, das Nationalspieler David Raum für 26 Millionen Euro aus Hoffenheim verpflichtet, oder die TSG, die umgekehrt Angelino von RB ausgeliehen hat?

Während Raum in Leipzig auch nach sieben Startelfeinsätzen noch seine bärenstarke Form der vergangenen Saison sucht (ein Assist, kicker-Notenschnitt 4,07) und schon einen Trainerwechsel erlebte, gelang auch Angelino unter André Breitenreiter im Kraichgau bestenfalls ein solider Start. In seinen sechs Einsätzen (fünf davon in der Startelf) wurde er nie besser als mit einer 3,5 benotet (Schnitt 4,0) und bereitete ebenfalls nur ein Tor vor.

Trotzdem sagt der Spanier in der aktuellen Ausgabe des TSG-Magazins "Spielfeld" selbstbewusst: "Die TSG hat den besseren Deal gemacht. Ganz einfach." Am 5. November könnten sich beide Linksverteidiger erstmals seit ihrem Arbeitsplatzwechsel gegenüberstehen. Dann empfängt Hoffenheim Leipzig.

Angelino: "Ich würde gern noch lange im TSG-Trikot spielen"

Seine Entscheidung pro TSG begründet Angelino auch mit der Vergangenheit: "Die TSG hat vor zweieinhalb Jahren schon einmal versucht, mich zu verpflichten. Das war ein großer Faktor. Alexander Rosen hat sich erneut enorm um mich bemüht. Daher fiel meine Entscheidung ziemlich schnell für die TSG."

Dass Hoffenheim bereits seine neunte Profistation ist, nimmt der 25-Jährige gelassen. "Fußball ist ein Geschäft. Im Endeffekt kann ich mir das nicht immer aussuchen, aber natürlich würde ich gern langfristig ein Zuhause finden", sagt er und meint damit explizit auch einen Hoffenheim-Verbleib über die einjährige Leihe hinaus: "Ich würde gern noch lange im TSG-Trikot spielen."

In Leipzig läuft sein Vertrag noch bis 2025, zwei Jahre kürzer als Raums.