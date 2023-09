Letsch: "Was wir heute gezeigt haben, war eine Katastrophe"

Der VfL Bochum wartet auch nach der 1:3-Pleite gegen Borussia Mönchengladbach auf den ersten Saisonsieg. Doch bereits nach 45 Minuten war die Messe gelesen. Entsprechend fielen die Reaktionen nach Abpfiff aus.

Nach dem 0:7 gegen den FC Bayern aus der vergangenen Woche hatten die Verantwortlichen die Hoffnung, sich mit einem Erfolgserlebnis gegen die bis dato ebenso noch sieglose Borussia aus Mönchengladbach zurückzumelden. Funktioniert hat das allerdings nicht. Nach einer schwachen ersten Hälfte lag man bereits mit 0:3 hinten, am Ende stand trotz einer Leistungssteigerung im zweiten Durchgang ein 1:3.

Letsch kritisiert fehlenden Zugriff

"Das war heute keine Reaktion auf das Bayern-Spiel. Das war genau das Gegenteil. Was wir heute gezeigt haben, war eine Katastrophe", wurde VfL-Trainer Thomas Letsch nach der Partie deutlich. "Wir waren meilenweit davon entfernt, in irgendeiner Form Zugriff zu haben und müssen dankbar sein, dass es bei 0:3 in die Halbzeit geht", sagte der Coach. In der Tat vergaben die Gäste aus Mönchengladbach zahlreiche gute Gelegenheiten, ehe sie dann doch die klare Pausenführung herausschossen.

Die Gründe für die schwache erste Hälfte waren offensichtlich. Neben vielen Fehlern im Aufbau luden die Westfalen die Gäste vermehrt zu Kontermöglichkeiten ein, bei denen sich die Hintermannschaft dann obendrein unsortiert präsentierte. Mittelstürmer Philipp Hofmann zeigte sich selbstkritisch: "Das war viel zu wenig. Wir müssen giftiger und galliger sein."

Losilla: "Wenn wir so spielen, wird es schwierig"

Auch Kapitän Anthony Losilla, der mit seinem Treffer zum 1:3 im zweiten Durchgang zumindest einen kleinen Hoffnungsschimmer entfachte, schlug in dieselbe Kerbe."In der ersten Halbzeit hat nichts gepasst. Wir waren immer einem Schritt zu spät. Wenn wir so spielen, wird es schwierig. Wir müssen wieder stabiler werden."

Am kommenden Wochenende wartet für die Bochumer ein Auswärtsspiel bei RB Leipzig - leichter wird der Gegner dann beileibe nicht. Um in Zukunft für Punkte infrage zu kommen, müsse man einige Dinge hinterfragen, so Letsch: "Wir müssen alles auf den Prüfstand stellen und uns hinterfragen, aber ohne jetzt hier den Teufel an die Wand zu malen. Aber wir müssen Tacheles reden, und es wird jetzt auch ein bisschen rauer werden im Umgang. So können wir uns in einem Heimspiel nicht präsentieren."