Andrich adelt Konkurrent Xhaka: "Schon ein sehr wichtiger Spieler"

Dass Granit Xhaka einer, wenn nicht gar der entscheidende Schlüssel für den Leverkusener Erfolg darstellt, ist unumstritten. Dass aber ausgerechnet Robert Andrich, der der Leidtragende der Verpflichtung des Schweizers ist, diesen adelt, ist bemerkenswert.

Konkurrenten um einen Platz in der Werkself: Granit Xhaka und Robert Andrich. IMAGO/Laci Perenyi

Wenn ein Profi seinen Stammplatz an einen Konkurrenten verliert, ist dies ein Tiefschlag. Wenn man einen solchen Spieler dann zu diesem Konkurrenten befragt, fällt das Urteil eher zurückhaltend aus. Logisch, wer pusht schon den Mitspieler, der dafür sorgt, dass man selbst gerade auf der Ersatzbank schmort, so wie es seit Woche und Monaten Robert Andrich widerfährt.

Dieser hat nach seinem Ende vergangener Saison erlittenen Mittelfußbruch und der Sommer-Verpflichtung von Granit Xhaka vom FC Arsenal seinen Stammplatz in der Mannschaft von Xabi Alonso verloren. Ein harter Schlag für den 29-Jährigen, der zuvor auch auf dem Platz ein Führungsspieler war und trotz seiner Reservistenrolle im Klub im Herbst in der deutschen Nationalmannschaft debütierte, nachdem dort Julian Nagelsmann als Bundestrainer Hansi Flick abgelöst hatte.

Er ist einer der Transfers, die auch unabhängig vom Fußball der Mannschaft sehr gutgetan haben. Robert Andrich über Granit Xhaka

Doch obwohl Xhaka, seines Zeichens Schweizer Rekordnationalspieler, entscheidend für seine missliche Situation verantwortlich ist, adelt Andrich nun den Mittelfeldstrategen - und das nicht nur in dessen Rolle als Spieler. "Er hat zu seinen fußballerischen Fähigkeiten auch seine Führungsqualitäten, die er in die Mannschaft gebracht hat", erklärt Andrich, "er ist einer der Transfers, die auch unabhängig vom Fußball der Mannschaft sehr gutgetan haben, genauso wie der von Jonas Hofmann."

Der Sechser, der am Samstag gegen Gladbach nach der Verletzung von Mittelfeldspieler Exequiel Palacios und der Sperre von Abwehrchef Jonathan Tah sicher in Bayers Startelf zurückkehren wird, hebt die große Erfahrung hervor und deren Bedeutung, "wenn es mal brenzlig wird, dass man dann solche Leute hat, die halt schon einiges erlebt haben. Die auch wissen, wie der Fußball funktioniert. Da ist Granit schon ein sehr wichtiger Spieler."

Podcast Fabian Reese - Warum verbeugst du dich nach deinen Toren? Fabian Reese, Fanliebling von Hertha BSC, hat uns in sein Esszimmer eingeladen und wir lernen einen ganz außergewöhnlichen Fußballer kennen. Mit viel Tiefgang sprechen wir über den Mehrwert, den er mit seiner Stimme für die Gesellschaft schaffen will und darüber, wie es ist ein Vorbild zu sein. alle Folgen

Und auch auf den Fußballer Xhaka stimmt Andrich eine Lobeshymne an. "Mit seinen fußballerischen Fähigkeiten", sagt der Mittelfeldspieler, der gegen Gladbach zentral in der Dreierabwehrkette beginnen dürfte, "hat er auch einen großen Anteil am Erfolg der Mannschaft."

Andrich ist eben Realist. Einen Granit Xhaka auch nur ansatzweise infrage zu stellen, wäre schlicht und einfach nicht seriös. Selbst oder gerade, wenn man an der eigenen Situation („Es ist schon häufiger der Fall, dass ich schon sehr sauer bin“) in dieser Saison mächtig zu knabbern hat.

Den Konkurrenten aber so zu loben, zeugt auch von Größe. Und für den gemeinsamen Wunsch im Leverkusener Kader, in dieser Saison etwas wirklich Großes zu erreichen.