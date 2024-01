Muskelverletzung! Palacios droht Aus gegen Bayern

Schwerer Schlag für Bayer 04: Exequiel Palacios hat sich beim 3:2-Sieg in Leipzig eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel zugezogen. Die Ausfallzeit lässt sein Klub offen.

Es war eine typische Palacios-Szene: In der 83. Minute antizipierte der argentinische Nationalspieler tief in der gegnerischen Hälfte einen Leipziger Pass, stach nach vorne und eroberte den Ball - und kurz danach geschah es: Nach seiner Flanke griff sich der Sechser an die Vorderseite des rechten Oberschenkels und musste kurz darauf ausgewechselt werden.

"Wir müssen die Tests abwarten", hatte Trainer Xabi Alonso direkt nach der Partie zu dem Malheur erklärt und mit seiner Aussage ("Aber es sieht nicht so schlimm aus") die Hoffnung formuliert, dass weder bei Palacios noch bei dem ebenfalls verletzt ausgewechselten Jeremie Frimpong zu einer langen Ausfallzeit kommen könnte.

MRT am Sonntag bringt Klarheit

Am Sonntag jedoch folgte dann nach einer MRT-Aufnahme die bittere Diagnose für den seit Wochen in Topform spielenden Palacios. Der 25-Jährige hat sich eine Muskelverletzung im vorderen Oberschenkelmuskel zugezogen. Der Weltmeister muss nach Vereinsangaben "einstweilen" pausieren. Dies lässt darauf schließen, dass es sich um eine schwerere Verletzung handelt. Hätte Bayer doch bei einem normalen Muskelfaserriss eine Ausfalldauer von zwei bis drei Wochen avisiert.

So dürfte Palacios' Verletzung ein schwerer Schlag für Bayer ein, das damit voraussichtlich auch im DFB-Pokal-Viertelfinale gegen den VfB Stuttgart sowie im Gipfeltreffen mit dem FC Bayern München in der ersten Februar-Hälfte (6. und 10.2.) auf den Leistungsträger verzichten muss.

Auch Tah fehlt gegen Gladbach - Entwarnung bei Frimpong

Aber auch schon am Samstag gegen Borussia Mönchengladbach entsteht so für Xabi Alonso ein personeller Engpass. Da Abwehrchef Jonathan Tah in Leipzig die fünfte Gelbe Karte sah und damit gesperrt ist, wird Sechser Robert Andrich schon als zentraler Mann in der Dreierabwehr benötigt und kann damit nicht Palacios ersetzen.

Entwarnung gibt es hingegen im Falle des rechten Schienenspielers Frimpong, der nach einem Schlag auf den Unterschenkel bereits nach einer halben Stunde ausgewechselt werden musste. Der niederländische Nationalspieler hat keine strukturelle Verletzung erlitten und soll im Laufe der Woche das Training wieder aufnehmen können. Der 23-Jährige dürfte schon am Samstag gegen Borussia Mönchengladbach einsatzbereit sein.