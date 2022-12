Amiri verkaufen? Rolfes: "Das ist kein akutes Thema bei uns"

Im Sommer wollte Bayer 04 mit Daley Sinkgraven, Paulinho und Nadiem Amiri drei Profis abgeben. Während der Brasilianer Paulinho vor einer Rückkehr in seine Heimat im Winter steht, ist ein Verkauf von Amiri momentan nicht angedacht.

Als Nadiem Amiri im Winter 2021/22 Bayer 04 verlassen wollte, um wieder realistische Einsatzchancen zu erhalten, legte ihm der Bundesligist keine Steine in den Weg. Der Werksklub stimmte einer Leihe zum abstiegsbedrohten CFC Genua in die Serie A zu. Verbunden mit einer Kaufpflicht der Italiener für den Fall des Klassenerhalts.

Diese glückte nicht und so musste Amiri nach Leverkusen zurückkehren - mit geringen Aussichten, unter dem damaligen Trainer Gerardo Seoane regelmäßig zum Zug zu kommen. Mit dem Trainerwechsel zu Xabi Alonso Anfang Oktober hat sich die Situation für den vielseitigen Mittelfeldspieler allerdings verändert.

Der 26-Jährige kam in den zehn Spielen unter Xabi Alonso achtmal zum Einsatz, stand viermal in der Startelf und wurde von dem neuen Chef in höchsten Tönen für seinen Willen und seine Trainingseinstellung gelobt. "So wie er sich präsentiert hat mit Engagement und Biss im Training und auch im Spiel, ist er ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft", beschreibt Geschäftsführer Simon Rolfes heute Amiris Status im Kader.

Jakobs kein brandheißes Thema

Der frühere deutsche Nationalspieler ist bei Bayer wieder wichtig und nach den Worten von Rolfes auch kein Verkaufskandidat für den Winter. "Nadiem hat es gut gemacht", urteilt der Geschäftsführer und erklärt zu einem etwaigen Wechsel: "Das ist kein akutes Thema bei uns - im Sommer war er eins."

Amiri soll nicht abgegeben werden, Paulinho hingegen schon. Und was ist mit Sinkgraven? Das könnte auch von Bayers Erfolg bei der Suche auf der Position des Niederländers im Wintertransferfenster abhängig sein. Rolfes sagt: "Dass wir uns auf der Linksverteidiger-Position umschauen, ist kein Geheimnis."

Spekulationen gibt es um den ehemaligen Kölner und bei der AS Monaco keinen Stammplatz innehabenden Ismail Jakobs, der derzeit bei der WM für den Senegal aktiv ist. Doch der extrem laufstarke und schnelle Linksfuß soll zumindest momentan kein brandheißes Thema sein.