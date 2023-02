Uni-Wechsel nach Kansas City: Balters hält jetzt in der Division I

Aus Des Moines nach Kansas City, von den 'Vikings' zu den 'Roos': Bei College-Keeper Robin Balters hat sich in den letzten Monaten viel getan, er ist sportlich in einer der Top-Unis der USA gelandet. Für unsere Reihe "Über den Teich" protokolliert er den Wechselprozess.

In Wiesbaden geboren, ging Keeper Robin Balters im Jahr 2022 in die USA, um dort am College Fußball zu spielen. Inzwischen ist er in Kansas City gelandet. privat

"Es hat mich jetzt nach Kansas City verschlagen, an die University of Missouri. Der Grund: Ich wollte sportlich einfach mehr. Akademisch hat es mir an meiner alten Uni ganz gut gefallen, aber Division I war ohnehin immer mein Ziel. Jetzt habe ich das letzte halbe Jahr sportlich gut genutzt, konnte Eindrücke sammeln und mich empfehlen. Und eigenständig diesen ganzen Wechselprozess antreiben.

Der Unterschied, außer der Tatsache, dass hier Division-I-Fußball gespielt wird: Die Uni ist viel größer. Kansas City ist eine Millionenstadt. Offiziell sind es hier 22.000 Studenten, aber es findet relativ viel online statt, das merkt man auf dem Campus also nicht. Aber es sind natürlich deutlich mehr Menschen unterwegs als auf meiner alten Uni. Ein Beispiel: Man bekommt Adressen zugeschickt, nicht mehr nur Gebäudenamen, da muss man sich schon zurechtfinden auf dem Campus. Es ist ein wenig wie eine kleine Stadt.

So ein Wechselprozess von Uni zu Uni ist relativ strikt geregelt: Es muss zunächst erstmal die Erlaubnis des alten Coaches vorliegen, um überhaupt andere anschreiben zu dürfen. Das hätte ansonsten vom Fußballverband her Konsequenzen. Dass ich mich mit einem Wechsel beschäftigt habe, hatte sich zuvor schon immer wieder angedeutet, weil ich nicht zu 100 Prozent zufrieden war. Ich habe die feste Entscheidung dann Anfang Oktober gefasst, das Gespräch mit dem Coach verlief auch relativ entspannt. Dann habe ich einfach mal ein paar Unis angeschrieben, das wichtigste Argument war dabei wohl das beigefügte Highlight-Video aus der vorherigen Saison, das ich dafür zusammengeschnitten habe.

Bedenkzeit über Weihnachten

Ich habe einige Antworten auf meine Mails erhalten, war sogar etwas über die Menge überrascht. Dann ging der Prozess los: Gespräche führen, Ansichten und Rahmenbedingungen abgleichen. Und wie es halt so ist, sortiert es sich irgendwann aus. Vier, fünf Unis waren dann noch dabei, zum Glück alle aus der Division I. Diese Phase war dann Anfang Dezember, als es auch um konkrete Angebote ging. Da war dann mein erstes Semester zu Ende, ich habe um Bedenkzeit gebeten, bin erstmals nach Hause geflogen und habe das mit Familie und Freunden beredet. Die University of Missouri hat sich richtig um mich bemüht, also habe ich mich für sie entschieden. Was dann kam, waren organisatorische Aufgaben: Credits und Visum transferieren, die Spielberechtigung anpassen und so weiter.

Ich habe auch von der University of Missouri wieder ein Stipendium ergattern können, die Schule hat mir ein wirklich gutes Angebot gemacht. Und es gibt noch Hintertüren für Verbesserungen. Ich darf auf dem Campus leben, spare dadurch viel Geld. Aber, und das muss man schon mit einberechnen: Man verliert etwas an 'Ansehen'. Ich muss mich erst beweisen, vor allem, da ich jetzt zum Frühjahrssemester gekommen bin und nicht die ganze letzte Zeit nutzen konnte, um ins Probetraining zu gehen, mit den Coaches zu reden usw.. Mit dieser Basis hätte ich möglicherweise noch mehr herausholen können, weil die Coaches dann einen besseren persönlichen Eindruck hätten.

Sportlich ist aktuell 'off season'. Wir haben im Januar und Februar nur acht Stunden offiziell Training: Viermal eine Stunde am Tag Kraft, dreimal die Woche Fußball. Ab März geht der Aufwand hoch auf 20 Stunden, inklusive Spiele. Generell sage ich immer: Das 'fall' ist eher das sportliche Semester, 'spring' das Akademische: Es ist also relativ ruhig aktuell. Mit der Meisterschaft geht es erst im Herbst wieder los. Aber es gibt derzeit wohl auch hier im College-Soccer die Diskussion, alles in ein 'europäisches Modell', also einen ganzjährigen Spielbetrieb zu ändern."