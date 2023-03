Malin Janser: Zwischen "Spring break" und Vorbereitung

Die Mainzerin Malin Janser geht in Kansas in ihr zweites College-Semester. Zählte sie bislang noch nicht zur Startelf der "Jayhawks", werden im Frühling die Karten neu gemischt. Für unsere USA-Reihe protokolliert sie, wie sich das neue Semester vom alten unterscheidet.

Viel unterwegs - nicht immer nur in sportlicher Mission: Malin Janser ist in der Mitte der Vereinigten Staaten gelandet. privat

"Über Weihnachten und Silvester konnte ich vier Wochen nach Hause fliegen. Und ich muss sagen, ich hab' mich sehr auf die Zeit gefreut und hab' sie mit meiner Familie, meinen Freunden sehr genossen. Man schätzt einfach alles nochmal ganz anders wert, wenn man für sechs Monate nicht da war und in einer anderen Kultur gelebt hat.

Seit Mitte Januar bin ich jetzt zurück in Kansas. Und ich muss sagen: Das "spring"- unterscheidet sich ganz schön vom "fall"-Semester. Einfach daher, dass unsere Saison seit November zu Ende ist. Man spielt hier ja keine Rückrunde, die kommende Spielzeit fängt dann erst im August an. Daher haben wir derzeit nur Training und erstmal auch keine Testspiele. Unter der Woche ist momentan jeden Tag Krafttraining. Zudem Training auf dem Platz und ein spezielles Athletikprogramm.

Dazu kommt, dass die Uni jetzt mit deutlich mehr Aufwand verbunden ist. Momentan belege ich etwa doppelt so viel Kurse wie noch im ersten Semester. Mit Uni am Vormittag und Training mittags und nachmittags bin ich momentan schon den ganzen Tag unterwegs. Das war im letzten Semester noch etwas anders. Einfach, weil wir nicht so viel auf Reisen sind und ich dadurch das aufholen kann, was ich im "fall" nicht belegen konnte.

New York statt Florida

Mit den Testspielen fängt es dann erst nach "Spring-break" an. Das ist Mitte März, da haben wir eine Woche keine Uni und auch kein Training. Die Zeit wird traditionell viel zum Reisen genutzt, Leute aus dem Ausland fahren häufig nach Hause, "Locals" reisen durch die USA. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ich werde für ein paar Tage mit einer Freundin nach New York fahren, aber ich kenne natürlich viele, die, ganz Klischee, nach Florida fliegen und Party machen. Und danach haben wir Testspiele, es wird also konkreter mit der Vorbereitung auf die kommende Saison. Bis es im Sommer wieder richtig losgeht.

Was die erste Elf angeht, werden die Karten jetzt wieder ganz neu gemischt. Gerade auch deshalb, weil im "spring" sehr positionsspezifisch und auch viel an unseren individuellen Schwächen gearbeitet wird. Die hat man zuvor mit dem Trainer und dem Staff in verschiedenen Meetings herausgearbeitet. Und ich glaube, gerade dadurch lernt jeder noch sehr viel dazu - ich merke das auch an mir gerade."

Malin Janser im Trikot der Jayhawks. privat

Wir begleiten sie auf ihrem College-Weg: Malin Janser (19) fing schon mit drei Jahren das Fußballspielen an, in Deutschland kickte sie zuletzt in der 2. Bundesliga für die U 20 der Frankfurter Eintracht. Die 1,77 Meter große Defensivspielerin ging im Sommer 2022 an die University of Kansas, um dort, mit einem Stipendium versehen, universitäre Ausbildung mit hochklassigem Sport zu verbinden. Mit den Kansas Jayhawks schied sie in ihrem ersten Semester im Big-12-Championship, dem Finalturnier der besten zwölf Unis der USA, im Viertelfinale aus.