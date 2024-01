Am 18. Geburtstag: Eduardo erhält Profivertrag in Leipzig

Yannick Eduardo, seit diesem Dienstag 18 Jahre alter Nachwuchsstürmer, hat bei RB Leipzig seinen ersten Profivertrag unterschrieben. Nach der Winterpause stand er in beiden Bundesligaspielen im Kader, wartet aber noch auf seine erste Einwechslung. In der U-19-Bundesliga traf er siebenmal in 13 Partien dieser Saison.