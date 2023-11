Altintop im Interview: "Wir müssen uns bei Kuntz bedanken"

Hamit Altintop (40) weilt derzeit mit der türkischen Nationalmannschaft in Berlin. Als Vorstandsmitglied im türkischen Verband ist er für die Auswahl des Landes verantwortlich. Der 84-malige türkische Nationalspieler spricht über das Länderspiel gegen Deutschland, große Ziele - und die Entlassung des deutschen Trainers Stefan Kuntz.

Herr Altintop, welchen Stellenwert hat das Freundschaftsspiel zwischen Deutschland und der Türkei an diesem Samstag für die türkische Nationalmannschaft?

Es gibt mehrere Punkte, dass wir uns auf dieses Spiel freuen. Jeder weiß, dass Deutschland ein großes Fußballland ist. Wir können uns also mit einem starken Gegner messen, gegen den wir total konzentriert sein müssen. Auf der anderen Seite ist es für unseren neuen Trainer Vincenzo Montella ein Vorbereitungsspiel, in dem wir nach den zuletzt zwei Siegen den nächsten Schritt machen wollen. Es ist also ein sehr ernster Test für uns.

Drei Tage später geht es in der EM-Qualifikation in Wales gegen den Gruppenzweiten womöglich noch um den Gruppensieg. Welche Partie ist wichtiger für die Türkei?

Wir wollen in jedem Fall bei unseren Landsleutern und den Fußballfans in Deutschland einen guten Eindruck hinterlassen, vor allem mit Blick auf die Europameisterschaft im kommenden Jahr, um auch den einen oder anderen deutschen Fan für uns zu gewinnen. Andererseits wollen wir Gruppenerster werden, um dadurch Vorteile für die EM-Auslosung im Dezember in Hamburg zu haben.

Wird unter diesen Umständen die Türkei in Berlin mit ihrer besten Elf starten?

Es ist eher ein Vorbereitungsspiel für unser Trainerteam, in dem unser Chefcoach experimentieren und manches ausprobieren wird. Trotzdem ist klar, dass wir gewinnen wollen.

Was muss zuallererst ausprobiert werden, taktisch, personell?

Wir haben eine junge Mannschaft, die sich gegen so renommierte Gegner auf große Aufgaben einstimmen kann. Es ist ein Privileg, gegen einen viermaligen Weltmeister in einem wunderschönen Stadion und bei optimaler Atmosphäre zu spielen und sich auf dieser großen Bühne bestätigen zu können.



Die türkische Mannschaft hat sich schon in ihrem vorletzten Spiel der Gruppe D für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland qualfiziert und den WM-Dritten 2022 sowie WM-Zweiten 2018, Kroatien, hinter sich gelassen. Wie ist die aktuelle türkische Nationalmannschaft einzuordnen?

Man muss bescheiden sein. Wir müssen unsere Spielweise weiter entwickeln und Kontinuität reinbringen, damit wir mit unserer jungen Mannschaft in den nächsten Jahren viel mehr Höhen als Tiefen haben. Allerdings haben wir als Türkei schon des Öfteren bewiesen, dass wir imstande sind, große Fußballnationen zu ärgern. Wir haben schon Deutschland und die Niederlande geschlagen. 1999 gab es ein 0:0 in München. 2020 im Oktober haben wir in Köln ein 3:3 erreicht.

Galatasaray Istanbul, wo Sie zwischen 2012 und 2017 Profi waren, gefiel neulich in den beiden Champions-League-Spielen gegen Bayern München trotz der 1:3- und 0:2-Niederlagen mit einem aggressiven, intensiven, nach vorne gerichteten und mutigen Stil. Welche Elemente stehen im Vordergrund bei der Weiterentwicklung der türkischen Nationalelf?

Drei Akteure von Galatasaray gehören auch zum Nationalkader. Champions-League-Spiele wie gegen die Bayern helfen diesen Jungs. Der Stil, den Galatasaray pflegt, könnte dem der Nationalmannschaft stark ähneln. Wichtig ist, dass wir einen modernen Fußball spielen. Zur Defensive hin müssen wir gut gestaffelt sein, bei Ballbesitz sollten wir sehr mutig und zielstrebig einen entschlossenen Fußball spielen.

Die deutsche Nationalmannschaft befand sich zuletzt in der Krise. Wie schätzen Sie die aktuelle Lage ein?

Bei der deutschen Mannschaft ist in den vergangenen Jahren einiges passiert. Nach der WM in Russland und Katar war man mit den Ergebnissen und der Entwicklung nicht zufrieden. Allerdings ist es nicht einfach, die Generation, die mit dem Bundestrainer Joachim Löw diesen erfolgreichen Weg ging, die bei Turnieren stets beeindruckt hat und 2014 sogar Weltmeister wurde, gleichwertig zu ersetzen. Da gibt es Phasen, in denen es nicht so gut läuft. Dennoch bringt der deutsche Fußball immer Spieler hervor, die den Unterschied ausmachen. England und Frankreich sind jedoch zurzeit ein Stück weiter als Deutschland. Aber die Niederländer haben genauso Probleme, Kroatien muss sich eine neue Mannschaft erarbeiten. Diese Prozesse sind im Fußball normal. Eine Ära, wie sie Löw über 15 Jahre geprägt hat, ist nicht so leicht fortzusetzen. Beim FC Bayern war es nicht anders, dort wurde auch versucht, das große Erbe von Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge mit anderen Namen weiterzuführen. Das ist eine große Herausforderung.

Auf welche deutschen Nationalspieler muss die Türkei besonders aufpassen?

Im Grunde auf jeden, alle sind sehr gute Spieler. Aber Leroy Sané zeigt sich seit Monaten auf einem sehr hohen Niveau, er kann Spiele allein entscheiden. Da es sich aber um einen Test handelt, müssen wir viel mehr auf uns selbst eingehen.

Wo sehen Sie die Stärken und Schwächen der deutschen Mannschaft?

Die Ergebnisse verraten es: Die deutsche Mannschaft bekommt im Durchschnitt viele Gegetore. Sie versucht sich zu finden und hat in Julian Nagelsmann einen neuen Trainer. Dass da alles noch nicht perfekt ist, wissen wir. Wir kennen jedoch auch die Historie des deutschen Fußballs, die viele große Vorbilder liefert.

Stefan Kuntz arbeitete vom 19. September 2021 bis zum 20. September 2023 als Nationalcoach der Türkei und erreichte 12 Siege plus 3 Remis, dazu gab es 5 Niederlagen. Nach der 2:4-Niederrlage gegen Japan sowie dem 1:1-Unentschieden in der EM-Qualifikation gegen Armenien wurde der deutsche Coach entlassen, obwohl die Chance auf die EM noch bestand. Wieso kam es zu dieser Entscheidung?

Ja, diese Chance bestand noch. Aber gegen Armenien hatten wir schon einen Heimsieg erwartet. Und nach der Partie gegen Japan zeigte Stefan selbst auch seine Unzufriedenheit. Insgesamt müssen wir uns bei ihm sehr bedanken. Er kam in einer Phase, in der wir nicht geordnet waren und eine angeschlagene Mannschaft hatten. Der Druck war damals enorm. Deshalb haben wir uns bewusst für Stefan Kuntz entschieden, weil er es verstand, mit jungen Spielern umzugehen: Er war sehr offen, kommunikativ und half uns mit den deutschen Tugenden, indem er entschlossen Ordnung und Disziplin reinbrachte. Kuntz hat eine sehr gute Arbeit gemacht. Auf der anderen Seite musste der Verband den nächsten Schritt einleiten. Man muss nicht erst mit dem Wagen gegen die Wand fahren, ehe man den Wagen wechselt. Mit dem neuen Vorstand war die Abstimmung nicht mehr so wie mit dem vorherigen, und dann muss man ehrlich zueinander sein und etwas Neues starten. Es herrschte keine Unzufriedenheit mit Kuntz, er hat eine gute, geordnete, verjüngte Mannschaft hinterlassen.

Arbeiteten beim türkischen Verband eng zusammen: Stefan Kuntz (li.) und Hamit Altintop. IMAGO/Schüler

Was ist von der türkischen Auswahl bei der EM 2024 zu erwarten?

Wir wollen an die EM 2008 anknüpfen ...

... als die Türkei erst im Halbfinale ausschied, nach einer 2:3-Niederlage gegen Deutschland.

Damals haben wir nie aufgegeben und die Fußballfans für uns gewonnen. Beim Turnier im nächsten Jahr sollten wir auf die Menschen in Deutschland eingehen und vor allem unsere Landsleute mitnehmen, so dass es gleichsam zwei Gastgeberländer werden. Ich genieße ja das Privileg, dass ich zwei Heimatländer habe, und bin den Deutschen sehr dankbar, dass ich die Schule hier machen durfte: Ich profitiere noch heute davon, wie mich meine Lehrer geprägt haben.

Welchem Ihrer zwei Heimatländer würden Sie bei einem EM-Finale 2024 die Daumen drücken?

(lacht) Meine Wurzeln sind türkisch, ich habe für die türkische Nationalmannschaft gespielt, bin der Verantwortliche für die Nationalmannschaft im türkischen Fußballverband und tue seit rund fünf Jahren alles, dass wir mit mehr Selbstbewusstsein und voller Konzentration an die Aufgaben herangehen, um mit den besten Fußballländern der Welt mithalten zu können. Ich arbeite für einen modernen, dynamischen Fußball und ein starkes Kollektiv.

Wie weit reicht da Ihr Einfluss?

Ich bin nahe am Trainer und versuche gemeinsam ihm, unseren Fußball in eine erfolgreiche Zukunft zu lenken. Ich weiß, dass es ein Trainer allein nicht schaffen kann. Wir wollen mit der Nationalmannschaft den türkischen Klubs ein gutes Beispiel geben.

Was erwarten Sie von Deutschland als Gastgeber?

Ich erwarte die sehr gute Organisation, die man von den Deutschen gewohnt ist. Philipp Lahm, mein früherer Mitspieler, ist ein Turnierdirektor, der auf allen Ebenen sehr erfolgreich gewirkt und mit dem FC Bayern sowie der Nationalmannschaft alles gewonnen hat. Es ist wichtig, in dieser Position einen Mann zu haben, der die Seele des Fußballs perfekt kennt. Lahm weiß, was der Fan und alle Partner wünschen. 2024 wird eine EM, die in die Geschichte eingehen wird. Mit den tollen Stadien und den sicherlich begeisterten Zuschauern wird es ein Fest. Für unsere türkische Mannschaft ist außerdem wesentlich, dass sehr viele Landsleute in Deutschland leben, seit 60 Jahren gelingt eine erfolgreiche Integration.

Was erwarten Sie von Deutschland in sportlicher Hinsicht?

Die deutsche Mannschaft wird sehr entschlossen loslegen und mit dem Trainer Nagelsmann eine Euphorie verbreiten. Julian ist ein positiv aggressiver, mutiger Trainer, der der Mannschaft sehr gut tut. In den ersten zwei Spielen wurden positive Signale ausgesandt. Und wird wissen, dass Deutschland eine Turniermannschaft ist, die eine sehr gute Europameisterschaft spielen wird.

Wer sind Ihre EM-Favoriten?

England und Frankreich sind die EM-Favoriten. Die Spanier haben ebenfalls eine sehr gute Mannschaft, müssen aber die große Generation der Xavi, Iniesta, Xabi Alonso und Sergio Ramos ersetzen. Spanien befindet sich in einer sich findenden Rolle, nicht in einer bestimmenden.

Inwieweit verfolgen Sie noch die Bundesliga?

Sehr intensiv. Sie ist mit ihren Stadien, Spielern, Trainern und Vereinsführungen insgesamt sehr attraktiv und interessant. Nach 2014 haben die deutschen Teams allerdings schon mit sich zu kämpfen.

Podcast Heimspiel gegen die Heimat - wie wird das für Gündogan? Deutschland gegen Türkei - was macht das mit Kapitän Gündogan, der auf die Heimat seiner Eltern trifft? Und wo spielt Kimmich? Dazu: Ein Hintern für den guten Zweck. alle Folgen

Wie bewerten Sie generell die Entwicklung und das Image des Fußballs?

Dieser Sport gibt uns sehr viel, deshalb müssen wir die Werte des Fußballs - Bescheidenheit, Respekt und gegenseitiges Verständnis - fördern und schützen, sie weiterhin leben und gut mit dem Business-Bereich vereinbaren. Ich veranstalte Charity Games, da bringt der Fußball die unterschiedlichsten Menschen zusammen. Aber wenn das Spiel beginnt, ist jeder auf den Ball fixiert. Grundsätzlich muss für uns Fußballschaffende gelten: Der Mensch darf nicht zu kurz kommen. Und: Ein guter Sportler sollte auch ein guter Verlierer sein.

Was regen Sie konkret an, um diese Ideale möglichst umzusetzen?

Wir brauchen gut ausgebildete Trainer und kompetente Leute im Umfeld der Spieler. Fußballer sollten auf ihre zweite Karriere im Fußball in den Akademien vorbereitet werden, dass sie auf den Menschen eingehen. Im Amateur- und Freizeitfußball müssen wir die Voraussetzungen schaffen., dass sich die Familien gemeinsam auf dem Bolzplatz austoben können. Die Kinder müssen in den kleinen Vereinen kompetent an den Fußball herangeführt werden. Dazu bedarf es zusätzlich der Zusammenarbeit mit den Schulen. Fußball muss man richtig lernen. Sehr großes Talent allein reicht nicht, es braucht die gezielte und umfassende Ausbildung. Mein Motto lautet: Die obere Etage macht die untere, das heißt, wenn es die Führung optimal vorlebt, strahlt das auf die Trainer und Spieler ab. Der FC Bayern ist da ein Vorbild, der ehrgeizige, zielstrebige Vorstand mit Hoeneß und Rummenigge gab exemplarisch die Richtung vor. Wichtiger als das Finanzielle ist die Strategie mit den richtigen Leuten an der richtigen Stelle; Geld allein erzielt keine Tore.

Als Spieler zweimal Deutscher Meister mit dem FC Bayern: Hamit Altintop. imago sportfotodienst

Sie haben in 84 Länderspielen für Ihr Land sieben Tore erzielt und fungieren heute als Vorstandsmitglied im Verband. Welche Aufgaben haben Sie da insgesamt?

Ich bin für die A- und U-Nationalmannschaften zuständig, auch bei der Frauenmannschaft helfe ich mit. All das mache ich ehrenamtlich.

Sie waren bei großen Klubs wie Bayern München oder Real Madrid Profi und haben eine riesige Erfahrung im Fußball gesammelt. Wie sehen Ihre Zukunftspläne aus?

Mein Engagement im türkischen Verband ist eine HerzensangeIegenheit. Ich bringe meine Erfahrung, mein Wissen und mein Netzwerk für den türkischen Fußball ein. Im Sommer wurde ich für vier Jahre wiedergewählt. In 22 Länderspielen gab es mit mir in dieser Rolle 14 Siege. Meine eigene Karriere habe ich zurückgestellt. Mal sehen, wie es nach der EM aussieht - ob ich dann meine eigene Karriere stärker pushe.