Offiziell: Türkei trennt sich von Trainer Kuntz

Was vorab bereits durchgesickert war, wurde nun offiziell: Stefan Kuntz ist nicht mehr Nationaltrainer der Türkei.

Trainer Stefan Kuntz und die Türkei gehen fortan getrennte Wege. Das teilte der nationale Fußballverband (TFF) nach einer Sitzung an diesem Mittwoch mit.

Seit fast exakt zwei Jahren war Kuntz in der Türkei am Ruder, seine sportliche Bilanz konnte sich dabei durchaus sehen lassen. Der 60-Jährige brachte es auf zwölf Siege aus 20 Partien bei nur fünf Niederlagen - er hatte mit 1,95 den zweitbesten Punkteschnitt aller türkischer Nationaltrainer, lediglich der immer wieder beschäftigte Fatih Terim hat einen besseren Punkteschnitt vorzuweisen (2,05).

Wenngleich die Resultate unter Kuntz im Grunde gestimmt hatten, Kritik gab es immer wieder am Deutschen, der "Türkiye" nach einer völlig verkorksten Phase (drei Gruppenspiel-Niederlagen gegen Italien, Wales und die Schweiz bei der EM und das desaströse 1:6 in der WM-Qualifikation gegen die Niederlande) von Senol Günes übernommen und sich dann beinahe noch für die WM in Katar qualifiziert hatte (1:3 in den Play-offs gegen Portugal).

Kritik flammte neu auf

Die Kritik an Kuntz war zuletzt nach dem 1:1 gegen Armenien im Rahmen der EM-Qualifikation aber wieder lauter geworden. Durch das Remis rutschten die Türken in der Gruppe D auf Platz zwei ab - und könnten ob ihres anspruchsvollen Restprogramms (auswärts bei Tabellenführer Kroatien, daheim gegen Lettland und zum Abschluss in Wales) im schlechtesten Fall sogar die EM 2024 in Deutschland verpassen.

Nach dem Armenien-Spiel reagierte Kuntz leicht gereizt, kritisierte dabei auch die eigenen Spieler. Daraufhin wurde er von Verbandspräsident Mehmet Büyükeksi gemaßregelt. Da ging am Bosporus bereits die Angst um sich, verstärkt wurde sie dann nach der klaren 2:4-Niederlage im Testspiel gegen Japan. Die Entscheidungsträger beim türkischen Verband (TFF) entschieden sich also, die Reißleine zu ziehen und hoffen wohl darauf, mit einem neuen Trainer das Worst-Case-Szenario abzuwenden.

Nachfolger unklar - Löws Name fällt

Wer Kuntz beerbt, ist noch unklar, in türkischen Medien wurde Abdullah Avci, der Trabzonspor zum Meistertitel geführt hatte, aber im März zurückgetreten war, als Name gespielt. Neben Avci fiel auch der Name Joachim Löw. Der ehemalige Bundestrainer (Juli 2006 bis Juni 2021) war schon als Trainer in der Türkei tätig: In der Spielzeit 1998/99 trainierte er Fenerbahce, holte mit den Kanarienvögeln den Landespokal, verpasste aber die Meisterschaft. Eher von kurzer Dauer war sein Engagement bei Adanaspor, wo Löw nach nur etwas mehr als zwei Monaten (20. Dezember 2000 bis März 2001) direkt wieder zurücktrat.