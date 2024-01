Altglienicke verstärkt sich mit Pourié

Marvin Pourié trägt ab sofort das Trikot von Nordost-Regionalligist VSG Altglienicke. Der 33-Jährige kommt vom niederländischen Zweitligisten Roda Kerkrade in die Hauptstadt. Mit im Gepäck hat Pourié eine Vita, die nicht viele Regionalliga-Spieler aufweisen können. Für den FC Kopenhagen spielte der Angreifer dreimal in der Europa-League-Qualifikation und dreimal in der Champions League (inklusive Qualifikation). In Deutschland waren drei Tore in 34 Zweitliga-Spielen das Highlight, in der 3. Liga brachte es der Altglienicker Neuzugang auf 58 Treffer in 165 Partien.