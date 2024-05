Paraschiv und Kleiner verlassen Aschaffenburg

Aexandru Paraschiv und Lars kleiner werden künftig nicht mehr für den bayerischen Regionalligisten Viktoria Aschaffenburg auflaufen. Die Mittelfeldspieler werden neue sportliche Herausforderungen angehen. Alex Paraschiv kam im Sommer 2022 von Viktoria Griesheim aus der Hessenliga an den Untermain und absolvierte 46 Pflichtspiele für die Blau-Weißen. Kleiner schloss sich zur Saison 2023/24 dem SVA an, zuvor lief er in der U 19 von Eintracht Frankfurt auf.