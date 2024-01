Als Erster eines Trios? "Leistungsmotor" Millot verlängert in Stuttgart

Der VfB Stuttgart hat einen der Leistungsträger seiner starken Saison langfristig an sich gebunden: Enzo Millot (21) hat seinen Vertrag bis 2028 verlängert.

Bereits vorab hatte der kicker eine entsprechende Meldung der "Stuttgarter Nachrichten" bestätigen können, am Mittag machte der VfB Stuttgart die Personalie dann offiziell: Enzo Millot hat seinen bislang bis 2025 laufenden Vertrag bis 2028 verlängert. Damit entgeht der VfB dem Dilemma, Millot im Sommer bei noch einem Jahr Vertragslaufzeit womöglich günstig abgeben zu müssen.

"Enzo war einer der Leistungsmotoren in dieser so erfolgreichen Hinrunde", wird VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth in der Vereinsmitteilung zitiert. "Seine persönliche Entwicklung ist dabei bemerkenswert. Als sehr junger Spieler hat er den Schritt zum verlässlichen Leistungsträger vollziehen und dabei oft in entscheidenden Situationen Tore erzielen können. Seine besondere Qualität soll auch im neuen Jahr helfen, unsere Erfolgsgeschichte fortzuschreiben."

Der Offensivspieler war 2021 von seinem Jugendklub AS Monaco zu den Schwaben gewechselt und war zunächst nur sporadisch für die erste Mannschaft zum Einsatz gekommen. In der vergangenen Saison erspielte sich der junge Franzose dann sukzessive mehr Einsatzzeiten - vor allem, seit Sebastian Hoeneß den VfB übernahm. In den Relegationsspielen gegen den Hamburger SV wurde Millot mit zwei Toren und einer Vorlage zum Garant für den Klassenerhalt.

In dieser Saison hat sich Millot endgültig zum Stammspieler und Leistungsträger entwickelt und trägt mit seiner Spielstärke im Zentrum zur starken Stuttgarter Saison bei. Bislang weisen seine Leistungsdaten zwei Tore und zwei Assists in 14 Spielen und eine kicker-Durchschnittsnote von 3,12 aus.

"Einen großen Anteil", an seiner Verlängerung "haben unsere Fans und unser Stadion", so Millot selbst. "Die Atmosphäre bei den Heimspielen ist unglaublich. Wir haben eine top Mannschaft, einen tollen Trainer und zuletzt erfolgreiche Spiele bestritten - deshalb habe ich mich entschieden, länger beim VfB zu bleiben."

Millots Unterschrift könnte die erste von drei Vertragsverlängerungen beim VfB binnen kurzer Zeit werden. Mit Waldemar Anton befindet sich der Verein in abschließenden Gesprächen, der Innenverteidiger soll bei den Schwaben bis 2027 unterschreiben. Auch Millots Offensiv-Partner Chris Führich soll sich langfristig an Stuttgart binden.