Traum-Freistoß mit erstem Ballkontakt: Alaba rettet Reals Auftakt in Almeria

Real Madrid hat wenige Tage nach dem gewonnenen Supercup gegen Frankfurt einen Fehlstart in La Liga abgewendet: Bei Aufsteiger Almeria lag der amtierende Champions-League-Sieger lange hinten, ehe Alaba das Spiel mit seinem allerersten Ballkontakt doch noch zu Gunsten der Blancos entschied.

Real-Coach Carlo Ancelotti rotierte nach dem 2:0 über Eintracht Frankfurt im Supercup kräftig durch, gleich auf fünf Positionen veränderte der Italiener seine Startelf: Vazquez, Rüdiger, Nacho, Camavinga und Tchouameni liefen für Carvajal, Eder Militao, Alaba, Modric und Casemiro auf.

Ramazani schockt Real früh

Doch nur wenige Minuten nach dem Anpfiff knackte der Aufsteiger die nahezu runderneuerte königliche Viererkette: Eguaras bekam im Mittelfeld zu wenig Druck und spielte so relativ unbedrängt einen frechen Außenristpass auf den gestarteten Ramazani. Rüdiger hob erst das Abseits auf, kam dann nicht mehr rechtzeitig hinterher und konnte den eiskalten Abschluss ins linke untere Eck aus 15 Metern nicht mehr verhindern (6.). Ramazani feierte Almerias ersten La-Liga-Treffer seit 2015 per spektakulärem Flick Flack.

Nach dem Fehlstart fing sich der amtierende Champions-League-Sieger und übernahm die Spielkontrolle, Almeria stand aber mit einer kompakten Kombination aus einer Fünfer- und einer Dreierkette durchaus solide und ließ wenig zu. Zu zwingenden Gelegenheiten kam Real somit nicht.

Madrid verzweifelt an Martinez

Erst kurz vor der Pause drehten die Madrilenen nochmal auf: Erst scheiterte Rüdiger nach einer Ecke per Kopf am starken Martinez (40.), dann zappelte der Ball nach einer Direktabnahme von Vazquez sogar im Netz (43.). Doch die Freude der Gäste währte nicht lange, der Flügelspieler hatte aus einer knappen Abseitsposition heraus getroffen. So ging es mit der unerwarteten Führung für Almeria in die Kabinen.

Nach Wiederanpfiff begann Real erneut, die Hausherren an deren Strafraum zu belagern, doch auch die Aufsteiger versteckten sich nicht. Immer wieder bot Madrid Raum zum Kontern, den Almeria dankend annahm und gefährlich ins letzte Drittel vorstieß. Ein 2:0 sprang allerdings nicht heraus.

Alabas erster Kontakt landet im Winkel

Die Königlichen blieben die spielbestimmende Mannschaft und belohnten sich schließlich auch. Im Eins-gegen-eins mit Vinicius Junior konnte Martinez den Ball nur noch ins Zentrum abblocken, der heranrauschende Vazquez drückte die Kugel an zwei Verteidigern vorbei ins leere Tor (61.).

Doch die Gäste hatten freilich noch nicht genug, Real drängte auf einen zweiten Treffer. Diesen bescherte schließlich in der 75. Minute der nur Sekunden zuvor eingewechselte Alaba. Mit seinem ersten Ballkontakt zirkelte der Österreicher einen Freistoß aus halbrechter Position traumhaft an den rechten Innenpfosten und ließ selbst dem so starken Martinez keine Chance.

Von diesem Nackenschlag erholten sich die Hausherren nicht mehr, zu abgezockt spielte Real die Partie zu Ende. So schlug sich der Aufsteiger zwar wacker, musste sich aber letztendlich verdient mit 1:2 geschlagen geben.

Die Königlichen müssen nun am nächsten Samstag (22 Uhr) bei Celta Vigo ran. Almeria gastiert am Montag (20 Uhr) beim FC Elche.