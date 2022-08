Morata und Joao Felix glänzen: Atletico mit eiskaltem Auftritt bei Getafe

Doppelpack Morata, Assist-Hattrick für Joao Felix: Auch wenn Atletico bei Getafe über weite Strecken die schlechtere Mannschaft war, belohnten sich die Madrilenen durch eiskalte Chancenverwertung.

Mit Ex-Dortmunder Witsel in einer ungewohnten Rolle als zentraler Verteidiger der Fünferkette Atleticos und ohne Angreifer Griezmann begannen die Gäste, Joao Felix und Morata bildeten das Sturmduo.

Morata eiskalt

Ab der ersten Minute machten die Gäste gehörig Druck, Getafe zeigte sich von dem temporeichen Vorstößen des Teams von Diego Simeone beeindruckt und brauchte etwas, um im Spiel anzukommen. Die erste gute Gelegenheit gehörte dementsprechend den Madrilenen, und diese nutzen sie eiskalt aus: Nach einer schönen Kombination über Lemar, Koke und Joao Felix nahm Morata aus 16 Metern Maß und versenkte die Kugel unten links im Kasten (14.).

In der Folge fingen sich die Hausherren und kamen immer besser ins Spiel, wirklich brenzlig wurde es im Madrider Strafraum aber nicht. Die beste Möglichkeit Getafes hatte Ünal in der 20. Minute, der Kopfball des Stürmers zischte aber ein gutes Stück über den Kasten von Oblak.

Mayoral auf die Latte

Anschließend flachte das Spielgeschehen etwas ab, bis kurz vor der Pause nicht viel in den Angriffsdritteln. Dann drehte Getafe nochmal richtig auf: Erst verfehlte Alenas Fernschuss sein Ziel nur knapp (39.), dann verwertete Mayoral eine Flanke von Iglesias wunderbar per Volleyabnahme, der Aufsetzer traf aber nur die Latte (42.). So ging es mit dem 1:0 in die Kabinen.

Getafe machte nach der Pause weiter Druck und hatte bereits in der 52. Minute die nächste Großchance zum Ausgleich. Nach einem schlampigen Ballverlust Madrids schaltete Mayoral schnell und steckte links zu Ünal durch. Der Angreifer hatte im Sechzehner eigentlich viel Zeit, hämmerte die Kugel aber trotzdem weit über den Querbalken.

Atletico spielte in Hälfte zwei eigentlich gar nicht mit, die Hauptstädter hatten aber nach wie vor einen gewissen Alvaro Morata in der Sturmspitze. Der wurde nach einem Fehlpass von Mitrovic erneut von Joao Felix links im Strafraum in Szene gesetzt und hämmerte die Kugel mit der ersten wirklichen Gelegenheit Madrids nach der Pause aus spitzem Winkel humorlos ins linke Kreuzeck (59.).

Griezmann setzt den Schlusspunkt

In der letzten halben Stunde hatten die Madrilenen die Partie wieder im Griff, Joker Griezmann sorgte für das Endergebnis: Nach dem dritten Assist des Tages für Joao Felix zog der Franzose ins Zentrum und vollendete mit dem starken linken Fuß aus 20 Metern im rechten unteren Eck (75.). In den letzten fünfzehn Minuten schienen sich beide Teams mit dem Ergebnis abgefunden zu haben, die beste Chance der Schlussphase hatte der starke Joao Felix, der per Lupfer an David Soria scheiterte. So endete die Partie mit 3:0.

Am kommenden Sonntag (19.30 Uhr) laden die Hauptstädter den FC Villarreal zum Duell. Getafe gastiert am Montag (22 Uhr) bei Aufsteiger Girona.