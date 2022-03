Alles für den Aufstieg: Itakura kehrt vorzeitig zurück

Wenn der FC Schalke 04 am Freitagabend bei Dynamo Dresden antritt, können die Knappen auch auf Ko Itakura bauen.

Ko Itakura hatte in der vergangenen Woche mit der japanischen Nationalmannschaft 2:0 in Australien gewonnen und so vorzeitig die Qualifikation für die WM 2022 in Katar perfekt gemacht.

Beim heutigen Spiel der "Blauen Samurai" gegen Vietnam (12.35 Uhr, LIVE! bei kicker) wird der 25-jährige Defensivspieler nicht mehr antreten. Itakura ist in Absprache mit dem japanischen Verband vorzeitig abgereist und will sich ganz auf den FC Schalke 04 konzentrieren.

Die Königsblauen wollen am Freitagabend in Dresden (18.30 Uhr) einen weiteren Schritt zum Wiederaufstieg in die Bundesliga machen. Das Spiel ist ausverkauft und findet vor über 30.000 Zuschauern statt.

Schalke ist derzeit Tabellenvierter und hat einen Punkt Rückstand auf Darmstadt und den Relegationsrang sowie vier Zähler auf Tabellenführer FC St. Pauli und den Zweiten Werder Bremen.