Perfekter Joker schießt Japan spät zur WM - Saudi-Arabien jubelt mit

Das WM-Teilnehmerfeld nimmt Formen an: Am Donnerstag qualifizierten sich Japan und Saudi-Arabien - weil Australien ein Joker schockte.

1994 fand letztmals eine WM ohne Japan statt - und das wird auch noch eine Weile so bleiben: Am Donnerstag lösten die "Samurai Blue" mit einem 2:0-Sieg in Australien zum siebten Mal in Serie ihr Ticket.

Vor 41.852 Zuschauern in Sydney dominierten die Gäste die Partie weitgehend, hatten lange aber kein Abschlussglück: Liverpool-Angreifer Minamino scheiterte zweimal an der Latte (31./37.) und einmal an Verteidiger Sainsbury, der auf der Linie rettete (80.).

Die personell stark gebeutelten Australier brauchten einen Sieg, um im Rennen um ein direktes WM-Ticket zu bleiben, ließen - immer wieder angetrieben von Frankfurts Hrustic - ihre wenigen Chancen aber ungenutzt.

Mitomas herausragender Jokereinsatz

Japan, das mit Endo (Stuttgart), Asano (Bochum), Itakura (Schalke) und Tanaka (Düsseldorf) in der Startelf angetreten war, entschied die Partie dagegen in den letzten Minuten: Joker Mitoma schnürte einen späten Doppelpack (89./90.+4). Der 24-jährige Angreifer von Belgiens Überraschungsspitzenreiter Royale Union Saint-Gilloise war erst in der 84. Minute für den glücklosen Minamino eingewechselt worden.

Durch den Sieg ist in der Gruppe B auch Saudi-Arabien das WM-Ticket nicht mehr zu nehmen. Das Team von Hervé Renard ist damit zum sechsten Mal bei einer WM dabei.

Australien, zumindest sicher Gruppendritter, bleibt indes nur noch der Umweg über die Play-offs: Zunächst muss ein Sieg gegen den Dritten der Gruppe A (aktuell die Vereinigten Arabischen Emirate) her, anschließend käme es zum Showdown gegen den Fünften aus Südamerika (aktuell Peru).